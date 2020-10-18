更新【台灣文化地標】近百年歷史中央書局　修繕3年後正式在台中開幕　

中央書局18日以全新面貌再度重新開幕，並以「台灣文化的青春年代」特展，向這些浪漫的力量致敬。 中央社 中央書局18日以全新面貌再度重新開幕，並以「台灣文化的青春年代」特展，向這些浪漫的力量致敬。 中央社

更新時間: 2020-10-18 15:19

首次發稿: 2020-10-18 14:24

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）歷經3年修復，有近百年歷史的中央書局從去年（2019年) 試營運至今，已逐漸成為台中在地文化人聚會的場域，中央書局選在今天(18日) 正式開幕，許多文人匯聚在這，重現百年風華。

圖為1947年中央書局當時的建築模型。中央社

中央書局曾熄燈22年。經信誼基金會董事長張杏如（左）買下老建物改建重生，歷經3年修復，從2019年11月開始試營運，18日正式開幕。圖為上善人文基金會董事長詹宏志（右）帶著文化部長李永得（中）看展。中央社

1925年的日治時期，一群熱血青年、文化鬥士倡議成立了「中央俱樂部」，在眾人集資下1927年創設了中央書局。

1945年開始起造，1948年開幕的「中央書局」，致力開啟民智、接軌國際，是當時重要的文化舞台，也是日本殖民時代，台灣人尋找台灣文化定位的聚落，許多仕紳、留學生、藝文人士在這裡推廣新知、推動變革，是台灣文化自覺的重要推手。

中央書局18日以全新面貌再度重新開幕，並以「台灣文化的青春年代」特展，向這些浪漫力量致敬。中央社

10月9日在中央書局舉辦演講:【尋找黃金傳說：外埔許家發跡史與黑龍會的浪漫相遇】(圖/官方臉書)

中央書局屹立於台中台灣大道和市府路口，歷經近百年，也曾熄燈22年。2015年在台灣中城再生文化協會理事長蘇睿弼與作家劉克襄等人的請命奔走下，由信誼基金會董事長張杏如買下老建物改建重生，從去年11月開始試營運，今天正式開幕。

今天包括考試院長黃榮村、立法院副院長蔡其昌、文化部長李永得、台中市長盧秀燕、上善人文基金會董事長詹宏志、張杏如、劉克襄、中央社長張瑞昌、蘇睿弼、大塊文化董事長郝明義、促轉會主委楊翠等，上午都到場，以「浪漫的力量—台灣文化的青春年代」為主題，原址重返，向所有創建中央書局這個文化地標的人物致敬。

關於「台灣文化的青春年代」特展

展出時間: 即日起至2021年1月18日

地點: 中央書局（台中市中區台灣大道一段235號）

買下中央書局老建築的信誼基金會董事長、中央書局代表人張杏如表示，她雖然是台大歷史系畢業，但策劃「台灣文化的青春年代」過程中，發現自己對台灣歷史的了解像個孩子一樣。透過策展，她也帶領年輕世代重新修補台灣史。

展覽以「浪潮」和「繁星」2個單元為重點，從日治時期影響台灣的文藝浪潮談起，透過文學、美術、音樂領域，羅列當年中部地區的重點人物簡介與作品圖像於展示牆，可以看見明治維新、大正浪漫年代時期的脈絡，以及日治時期台灣的藝文風景。

另外也介紹4名中央書局最關鍵的人物，包括以霧峰林獻堂先生為首的知識份子；集文化戰士與社會運動家於一身的莊垂勝；期刊「南音」創辦人之一、後以述史為志的葉榮鐘；人稱「台灣文化綠洲」、為藝術家堅強後盾的張星建，他們在時代浪潮裡，都曾在中央書局的舞台注入實踐的力量。

台中人的共同記憶

■中央社引述文化部長李永得表示，中央書局不只是台中的文化堡壘，也是台灣文化發展重要的文化地標，不只是很多人的共同記憶，也是台中人的共同記憶，相信中央書局在新的經營團隊、新的理念經營之下，對於百年台灣的文化、台中的文化發展會有很大的幫助。

■上善人文基金會董事長詹宏志表示，50年前他到台中唸書，中央書局是當時最大、書藏最豐富的書店，尤其是在選書上有許多學術性且非商業性的書籍，帶給他很大的衝擊與激勵，特別是學生時期買不起書，書店都允許學生在店裡把書看完。如今中央書局重建，他除了希望延續當年作為中部文化中心的精神，未來在選書上也會讓年輕世代看到更多選擇。

■信誼基金會董事長張杏如表示，身為台中人，中央書局是父親、哥哥最常到訪的地方，早年許多參考書、地球儀、鋼筆等都要到中央書局才買得到。

不過她也提到，修復老房不容易，光是結構評估和復建就花了近一年時間，另外還要兼顧保存建築的特色，前後就花了3年整修，終於還給台中人一個城市的記憶，為台灣的文化歷史留下一個重要的文化地標。

■作家楊逵孫女楊翠與中央書局淵源頗深，她的姑丈是中央書局的老會計，從小經常陪阿公到中央書局參與聚會，她雖記不得曾和哪些人交錯，數十年後重返中央書局，才發現原來當年置身那一幅幅歷史性畫面。

楊翠也提起當年因為愛看書且「惜書」，姑丈特例讓她向書局借書回家，開啟她每週向書局借書、還書的歷程，「中央書局是我的圖書館」。

■作家劉克襄表示，他的父親17歲就讀台中師專時，參加楊逵讀書會，一週有3、4天到中央書局買日文書、政治思想書籍。到了他17歲讀台中一中，一週有3、4天經過中央書局，除了會在2樓看新潮文庫的書籍外，也會看養鴿、養蘭花等生態書籍，認為他的自然郊野啟蒙跟中央書局有一點關聯。

可惜中央書局在90年代結束營業，期間這棟建築曾經變成婚紗店、安全帽店，劉克襄的兒子就沒有機會走進這。如今中央書局回來了，劉克襄也期待未來若有孫子，希望下一代可以透過中央書局開啟世界，「這是我養生立命的城市，也希望是我下一代養生立命的城市」。

圖/中央書局官方臉書

圖為中央書局8月推出的【鹹甜知味 新舊關係｜糕餅文化主題展】(官方臉書)