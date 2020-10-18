晚上無法平躺睡覺？　小心是脊椎退化徵兆

【健康醫療網／記者林怡亭報導】許多長輩都有坐骨神經痛等脊椎疾病的困擾，但近來臨床上，許多年輕人也開始出現脊椎退化現象，甚至占四分之一的年輕人，椎間盤及小面關節開始出現變化。樂生療養院李元甫醫師表示，過去許多勞動工作者，因長期負重超過椎間盤負載引起坐骨神經痛，而現代上班族也因重度使用電腦和手機等3C產品，長期久坐或低頭下，也促使脊椎逐漸退化。

脊椎症狀反復發作 醫師：可採手術治療

其實大多數的椎間盤突出都能自我修復，但若反覆發作或演變成慢性椎間盤突出，就得進一步接受治療。李元甫醫師解釋，急性椎間盤突出不僅會產生不適，更可能造成行動困難，治療後若症狀仍未改善，建議可採手術將無法恢復的突出椎間盤取出，大部分患者術後恢復良好，僅少數仍因復發性椎間盤突出得持續治療。

中壯年發生脊椎退化 可加強核心肌群訓練

李元甫醫師說明，治療上會針對病症及族群給予合適的治療方式，像是發生於中壯年的脊椎退化，身體會藉由發炎來增生組職進而適應身體狀況，但因發炎仍會引起背部酸痛，治療上則以疼痛控制及加強核心肌群訓練為主；若發生於老年人的脊椎退化，因神經根症狀會開始發展，造成下肢疼痛，嚴重恐影響行動能力，這時則採背部訓練運動外，脊神經減壓手術等，甚至進行脊椎神經的暫時阻斷來輔助診斷或治療。

年輕人提早肌肉訓練 遠離骨質疏鬆找上門

想要遠離脊椎退化，建議年輕的上班族平時應減少坐姿時間，且提早進行肌肉訓練，尤其核心肌群的訓練能幫助減緩脊椎退化外，更能預防骨質疏鬆及肌少症。李元甫醫師強調，若發現自己站不住、坐不久、走不遠，甚至晚上無法平躺睡覺時，恐是脊椎退化徵兆，應盡快就醫檢查並治療。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47805/

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