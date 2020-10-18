港媒：共軍在東南沿海部署東風-17飛彈、可能為攻打台灣做準備?!　美國安顧問：若美軍介入、中國處境很危險

共軍東風17飛彈(圖, DF17) , 2019年10月1日曾在中共建政70周年紀念日亮相 (路透) 共軍東風17飛彈(圖, DF17) , 2019年10月1日曾在中共建政70周年紀念日亮相 (路透)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）昨天 (17日) 才有媒體引述美國國家安全顧問歐布萊恩表示，他不認為中國會以兩棲作戰方式攻台，因為台灣登陸點有限，攻台不易。且若美軍介入台海衝突，中國將面臨危險處境。

不過中國阿里巴巴集團旗下的英文報紙，香港《南華早報》(South China Morning Post, SCMP）今天（18日）報導，北京為準備可能的攻台行動，已在東南沿海升級飛彈基地部署。報導引述共軍消息人士指出，共軍已在東南沿海部署先進的東風-17 ( DF-17 ) 超高音速飛彈(如上圖) 。

美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）16日參加阿斯本研究所（Aspen Institute）一場討論美國國安議題視訊研討會時，被問及若中國武力攻打台灣，美國將如何應對時表示，他不認為中國現在會這麼做。

以現在中國的兩棲作戰能力而言，要採取軍事行動將非常困難，或許10到15年後中國能做到。但即使如此，台灣因為海岸線甚長，能登陸的地點只有4、5處，對中國來說這將是艱鉅的任務。

他表示，中國目前設置許多飛彈對準台灣，若真的飛彈攻台，台灣是有可能遭到摧毀。但他不知道中國能從一個遭到摧毀的台灣拿到什麼，這會讓中國失去想得到的一切。如果中國真的肆意破壞台灣，將遭到國際鄙棄。

中國阿里巴巴集團旗下的英文報紙，香港《南華早報》(South China Morning Post, SCMP）今天（18日）則報導，北京為準備可能的攻台行動，已在東南沿海升級飛彈基地部署。報導引述共軍消息人士指出，共軍已在東南沿海部署先進的東風-17 ( DF-17 ) 超高音速飛彈 (hypersonic missile)。

報導引述該匿名消息人士指，共軍在東南沿海將以東風-17逐漸取代已部署幾十年的舊型東風-11、東風15飛彈。新的東風-17射程更遠、也更精準。

“The DF-17 hypersonic missile will gradually replace the old DF-11s and DF-15s that were deployed in the southeast region for decades,” the source, who requested anonymity, because of the sensitivity of the topic. “The new missile has a longer range and is able to hit targets more accurately.” (South China Morning Post, SCMP）

東風-17最大射程為2500公里，去年10月1日在中共建政70周年的閱兵式中首度亮相。

香港《南華早報》的報導中並引述加拿大《漢和防務評論》 (Kanwa Asian Defence)_總編輯平可夫(Pinkov，原名張毅弘/Andrei Chang），指出，衛星照片顯示，中共近年已逐漸擴大福建及廣東沿海的海軍及火箭軍基地，福建和廣東的火箭軍「每個旅都已完整部署」。平可夫也指出，中國東部及南部戰區近年規模已倍增，顯示解放軍為攻打台灣已經加強戰備。

“Every rocket force brigade in Fujian and Guangdong is now fully equipped,” he said.