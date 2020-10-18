港媒：共軍在東南沿海部署東風-17飛彈、可能為攻打台灣做準備?!　美國安顧問：若美軍介入、中國處境很危險

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）昨天 (17日) 才有媒體引述美國國家安全顧問歐布萊恩表示，他不認為中國會以兩棲作戰方式攻台，因為台灣登陸點有限，攻台不易。且若美軍介入台海衝突，中國將面臨危險處境。
不過中國阿里巴巴集團旗下的英文報紙，香港《南華早報》(South China Morning Post, SCMP）今天（18日）報導，北京為準備可能的攻台行動，已在東南沿海升級飛彈基地部署。報導引述共軍消息人士指出，共軍已在東南沿海部署先進的東風-17 ( DF-17 ) 超高音速飛彈(如上圖) 。
美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）16日參加阿斯本研究所（Aspen Institute）一場討論美國國安議題視訊研討會時，被問及若中國武力攻打台灣，美國將如何應對時表示，他不認為中國現在會這麼做。
以現在中國的兩棲作戰能力而言，要採取軍事行動將非常困難，或許10到15年後中國能做到。但即使如此，台灣因為海岸線甚長，能登陸的地點只有4、5處，對中國來說這將是艱鉅的任務。
他表示，中國目前設置許多飛彈對準台灣，若真的飛彈攻台，台灣是有可能遭到摧毀。但他不知道中國能從一個遭到摧毀的台灣拿到什麼，這會讓中國失去想得到的一切。如果中國真的肆意破壞台灣，將遭到國際鄙棄。
中國阿里巴巴集團旗下的英文報紙，香港《南華早報》(South China Morning Post, SCMP）今天（18日）則報導，北京為準備可能的攻台行動，已在東南沿海升級飛彈基地部署。報導引述共軍消息人士指出，共軍已在東南沿海部署先進的東風-17 ( DF-17 ) 超高音速飛彈 (hypersonic missile)。
報導引述該匿名消息人士指，共軍在東南沿海將以東風-17逐漸取代已部署幾十年的舊型東風-11、東風15飛彈。新的東風-17射程更遠、也更精準。
“The DF-17 hypersonic missile will gradually replace the old DF-11s and DF-15s that were deployed in the southeast region for decades,” the source, who requested anonymity, because of the sensitivity of the topic. “The new missile has a longer range and is able to hit targets more accurately.”
(South China Morning Post, SCMP）
東風-17最大射程為2500公里，去年10月1日在中共建政70周年的閱兵式中首度亮相。
香港《南華早報》的報導中並引述加拿大《漢和防務評論》 (Kanwa Asian Defence)_總編輯平可夫(Pinkov，原名張毅弘/Andrei Chang），指出，衛星照片顯示，中共近年已逐漸擴大福建及廣東沿海的海軍及火箭軍基地，福建和廣東的火箭軍「每個旅都已完整部署」。平可夫也指出，中國東部及南部戰區近年規模已倍增，顯示解放軍為攻打台灣已經加強戰備。
“Every rocket force brigade in Fujian and Guangdong is now fully equipped,” he said.
“The size of some of the missile bases in the Eastern and Southern theatre commands have even doubled in recent years, showing the PLA is stepping up preparations for a war targeting Taiwan.”
(South China Morning Post, SCMP）