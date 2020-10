港媒：共軍在東南沿海部署東風-17飛彈、可能為攻打台灣做準備?!　美國安顧問：若美軍介入、中國處境很危險

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)昨天 (17日) 才有媒體引述美國國家安全顧問歐布萊恩表示,他不認為中國會以兩棲作戰方式攻台,因為台灣登陸點有限,攻台不易。且若美軍介入台海衝突,中國將面臨危險處境。

不過中國阿里巴巴集團旗下的英文報紙,香港《南華早報》(South China Morning Post, SCMP)今天(18日)報導,北京為準備可能的攻台行動,已在東南沿海升級飛彈基地部署。報導引述共軍消息人士指出,共軍已在東南沿海部署先進的東風-17 ( DF-17 ) 超高音速飛彈(如上圖) 。

美國國家安全顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)16日參加阿斯本研究所(Aspen Institute)一場討論美國國安議題視訊研討會時,被問及若中國武力攻打台灣,美國將如何應對時表示,他不認為中國現在會這麼做。

以現在中國的兩棲作戰能力而言,要採取軍事行動將非常困難,或許10到15年後中國能做到。但即使如此,台灣因為海岸線甚長,能登陸的地點只有4、5處,對中國來說這將是艱鉅的任務。

他表示,中國目前設置許多飛彈對準台灣,若真的飛彈攻台,台灣是有可能遭到摧毀。但他不知道中國能從一個遭到摧毀的台灣拿到什麼,這會讓中國失去想得到的一切。如果中國真的肆意破壞台灣,將遭到國際鄙棄。

中國阿里巴巴集團旗下的英文報紙,香港《南華早報》(South China Morning Post, SCMP)今天(18日)則報導,北京為準備可能的攻台行動,已在東南沿海升級飛彈基地部署。報導引述共軍消息人士指出,共軍已在東南沿海部署先進的東風-17 ( DF-17 ) 超高音速飛彈 (hypersonic missile)。

報導引述該匿名消息人士指,共軍在東南沿海將以東風-17逐漸取代已部署幾十年的舊型東風-11、東風15飛彈。新的東風-17射程更遠、也更精準。

“The DF-17 hypersonic missile will gradually replace the old DF-11s and DF-15s that were deployed in the southeast region for decades,” the source, who requested anonymity, because of the sensitivity of the topic. “The new missile has a longer range and is able to hit targets more accurately.”

(South China Morning Post, SCMP)