抗疫有功　紐西蘭總理阿爾登獲壓倒性勝利、順利連任

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）帶領國家成功對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的現任紐西蘭總理阿爾登週六（17）不負眾望地順利連任，她所屬的工黨在國會選舉中獲得壓倒性的勝利。

根據美聯社，截至週六傍晚大部分的選票都已開出，阿爾登（Jacinda Ardern）所屬的自由派工黨（Labour Party）拿下百分之49的選票，大勝主要挑戰者保守派的全國黨（National Party），其只獲得百分之27的選票。

各界預估，工黨此次有可能拿下國會多數席次，也就是無需與其他政黨合組聯盟，這也將創下紐西蘭自1996年引進聯立制（Mixed Member Proportional）後，24年來首度有政黨單獨拿下國會多數席次的紀錄。

阿爾登稍早在奧克蘭向支持者發表勝選感言時表示，她的政黨獲得了50年來最多人民的支持，「這並非一場尋常的選舉，現在也不是普通的時刻」，她指出「在這個充滿不確定性及憂慮的時期，我們將提出解方。」

阿爾登強調，她不會將新的選民的支持視為理所當然，「我們生活在一個越來越分裂的世界，人們逐漸失去看見彼此不同觀點的能力；但在這場選舉中，紐西蘭人民證明了我們並非如此。」現年40歲的阿爾登在2017年首度當上總理。

報導指出，此次選舉投票率創新高，而阿爾登的高支持度來自於她的政府抗疫有成。3月間，當紐西蘭境內武漢肺炎確診數達到約莫100人時，阿爾登便採取嚴格的防疫措施，包括小規模封鎖爆發疫情的城市，並採取邊境管制措施。

阿爾登當時更公開表示台灣是防疫相當成功的國家，紐西蘭將嚴謹依循台灣模式（Taiwanese model）研擬防疫措施；此外，紐西蘭作為島嶼國家，也有助於有效隔絕境外病毒傳入。

如今，人口約500萬的紐西蘭已無社區感染案例，近期新確診病例皆為境外移入，並已在隔離中，紐西蘭各城市也已解除封城等嚴格的防疫措施。

奧克蘭在8月份爆發第二次疫情，有上百人染疫，其中不乏社區感染案例，也導致阿爾登宣布封城並延後國會選舉一個月，疫情隨後被控制下來，而延後選舉也使得投票率升高。

61歲的全國黨黨魁柯林斯（Judith Collins）也在奧克蘭發表敗選感言，她表示她已致電阿爾登，祝賀她順利連任，「對於工黨來說，這是一個了不起的成績……這是一場不容易的選戰。」