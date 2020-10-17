印度電視台採訪台灣外長　中國氣炸：為台獨撐腰

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）繼上週致函警告印度媒體不要稱台灣為「國家」或台灣的領導人為「總統」後，中國駐印度大使館昨（16）日再度公開抨擊印度電視台訪問台灣外交部長吳釗燮，並稱這是為台獨撐腰。

「某印度電視台播出對台灣民進黨當局外事部門負責人吳釗燮專訪，為其『台獨』言論張目……挑釁一個中國原則底線」，中國駐印度使館新聞發言人嵇蓉週五透過聲明表示抗議。

嵇蓉指出，「我們敦促印度有關媒體在涉及中國主權和領土完整等重大核心利益的問題上秉持正確立場，恪守一個中國原則，不為『台獨』勢力提供發聲平台，避免發出錯誤信號。」

事實上，這已不是第一次中國干預印度媒體，並就與台灣議題相關的報導提出警告。早在台灣慶祝國慶日前，中國駐印度使館便致函印度主要媒體，要求印度媒體在報導中不要稱台灣為「國家」或台灣總統為「總統」，「我們希望印度媒體在台灣問題上能夠遵守印度政府的立場，不要違反『一個中國』原則。」

然而，該則警告意味濃厚的信函引發印度媒體及公眾的反彈，就連印度外交部發言人也在受訪時表示印度擁有新聞自由，不會干預媒體。印度與中國關係數月來因為邊界衝突越趨緊張，與此同時，印度媒體及網路社群則對台灣—一個長期面臨中國軍事威脅的國家—展現高度興趣。

吳釗燮在週四接受今日印度（India Today）電視台World Today節目主持人Geeta Mohan視訊專訪時呼籲，台灣與印度、日本及南海周邊國家都正面臨極權中國共產黨的擴張主義，民主國家及理念相近國家應攜手合作，共同找出應對此問題的合作方案。

不過，當主持人問及台灣政府是否將爭取印度在外交上的正式承認時，吳釗燮並沒有正面回應，僅表示台灣致力與印度發展更進一步的關係，特別是經濟及供應鏈等領域。