YouGov跨國民調：亞太地區台灣的川普支持者最多

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）跨國民調機構「輿觀（YouGov）」近日發布八國民調，發現在台灣支持川普當選的民眾百分比冠於亞太其它受訪的國家，不過在其它國家則是一面倒，拜登支持度全高過川普，惟在香港支持度差距較小。

根據調查，42%台灣民眾支持美國總統川普，30%挺民主黨總統候選人拜登，台灣也是這次調查對象中唯一川普支持度超越拜登的國家。

台灣受訪者認為，川普擔任美國總統對台灣的影響是利大於弊（45%對33%），台灣受訪者認為，若是立場一向親中的拜登執政，會是弊大於利（26%認為有利，28%認為不利）。

同項調查日前則先公布歐洲國家民眾對於美總統大選共和、民主黨候選人的看法。英國、法國、德國、西班牙、義大利和瑞典民眾全都支持拜登。

15日公布針對亞太地區的調查中，拜登在新加坡、印尼、馬來西亞和澳洲均有六成以上的高支持度。在新加坡、印尼和馬來西亞，川普只有9%到12%的支持度，馬來西亞民眾對川普的支持度最低。

不過有趣的是，在香港，川普支持度雖不若拜登高，但差距明顯變小，研判可能與川普支持香港民主活動及強硬對中共制裁的立場有關，拜登獲得42%支持，川普36%，僅相差6個百分點。

這次亞太區調查結果，訪問了1033位台灣人，1032位香港人，澳洲、新加坡、馬來西亞和菲律賓受訪者超過1000人，印尼和泰國超過2000人受訪，訪問期間為9月24日至10月5日。