【封殺拜登家族貪污醜聞消息】推特執行長認錯　美國會將傳喚臉書、推特高管

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）美國大選倒數三周，偏保守派立場的美媒《紐約郵報》曝光杭特拜登電郵內容，揭發民主黨籍美國總統候選人拜登家族與中國的密切「金權政治」關係，不過消息出來後主流美媒卻忽視，而社群媒體竟然主觀武斷地認定是「假新聞」而直接封鎖，讓外界無法有更多管道檢視拜登家族與中國之間錯綜複雜的政治關係，以及是否會傷害美國國家利益。

推特執行長杜錫（Jack Dorsey）16日首先認錯！他指推特以內容有疑慮為由，直接封鎖一篇有關美國民主黨總統候選人拜登兒子的新聞連結，這麼做是錯的。並表示已更新平台政策並修改假新聞認定機制。目前，推特已解除封鎖相關報導。

不只是推特，臉書在第一時間也是禁止轉發相關報導。拜登競選團隊否認拜登曾見過報導中提及的烏克蘭商人，臉書和推特便以新聞真實性有疑慮為由禁止轉發。共和黨陣營旋即抗議臉書和推特作法，認為是有黨派偏見的審查制度。

美國參議院司法委員會16日表示，將在下週舉行聽證會，會傳喚兩家社群媒體執行長「必需」前來作證。

奇妙的是，許多知名美國新聞媒體對於拜登子醜聞是隻字未提，而CNN同日卻反而「引用內幕消息」，報導前白宮幕僚長凱利（John Kelly）告訴周遭友人指川普是騙子。同時，美國聯邦調查局（FBI）正就該報導進行調查，以釐清這些電子郵件是否為外國影響力活動的一部分，尤其是來自俄國的情報組織要來影響大選。

紐約郵報報導，杭特更打著父親的名號，得以進入烏克蘭能源公司Burisma董事會，每月領取5萬美元的高薪，更透過時任副總統的父親拜登，向烏克蘭政府施壓，解雇一名正調查Burisma的檢察長，此一爆料直接打臉拜登聲稱從未介入兒子海外事業的說詞。除了烏克蘭，現在杭特更被質疑藉由父親政治關係從中國得到巨大利益，包括任「渤海華美」股權投資基金管理有限公司董事。他的律師辯稱董事職務是「無給職」的，是杭特個人發心要幫助中國資金進入國際資本市場的！另外，中國軍事及情報單位有來往的華信能源董事長葉簡明（Ye Jianming）支付杭特三年「法律服務」，每年顧問費高達一千萬美元。