紐西蘭大選 總理阿爾登因防疫有成選情看好

紐西蘭今天舉行國會大選，因防疫成績亮眼，現任總理阿爾登（Jacinda Ardern）有望連任，有人甚至看好她的政黨能在國會拿下過半多。

英國廣播公司（BBC）報導，紐西蘭大選原訂9月舉行，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情一度復燃才延後一個月。各家民調顯示，阿爾登拜成功控制疫情之賜，應能順利連任，問題只是她能否締造國會過半多數的空前紀錄。

紐西蘭自1996年引進「聯立制」（Mixed Member Proportional）以來，從無政黨能單獨贏得過半多數。

「紐約時報」指出，各家民調顯示阿爾登的工黨（Labour Party）對保守派國家黨（National Party）享有雙位數領先。因防疫有成，阿爾登的支持率連月來都在往上衝。

其實在疫情爆發前的今年1月，選情還很膠著，有部分原因是阿爾登沒法兌現2017年時的競選承諾，尤其一些標榜幸福經濟與縮小貧富差距的政策不夠到位。像阿爾登原本承諾10年內要增建10萬戶住宅存量，但在只完成258戶後，去年將目標下修。

路透社報導，紐西蘭選民今天投票選出新一屆國會，現任總理阿爾登（Jacinda Ardern）可能透過這場大選鞏固中間偏左派對政府的控制，也可能面臨在野黨領袖柯林斯所領導保守派的挑戰。

40歲的執政黨工黨（Labour Party）領袖阿爾登和61歲的國家黨（National Party）黨魁柯林斯（Judith Collins）是這場第53屆紐西蘭國會選舉中的主要人物。這次大選被視為對阿爾登過去3年任期的民意檢視，焦點在於政府因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的作為。

紐西蘭時間今天上午9時（台灣時間今天凌晨4時）開放投票所，但已有破紀錄人數的選民提早投票。到昨天為止，已有超過170萬人投票，相當於幾乎350萬登記選民的一半。在當地晚間7時投票終止後，預期選舉委員會將開始發布初步結果。

至於特殊選票，例如海外紐西蘭人或在選區之外投票的情況，要等到11月6日才知道計票結果。

這次選舉同時舉行兩項公民投票，一是有關安樂死合法化，一是開放大麻用於消遣用途。若選民同意大麻可當作消遣，紐西蘭將繼烏拉圭及加拿大之後，成為全球第3個允許成人使用及販售大麻的國家。公投結果將於10月30日宣布。

紐西蘭於1996年改採對小黨即組成聯合政府有利的聯立制後，一黨或一個聯盟須在120席的國會中取得61席，通常相當於取得48%的選票，才能組成政府；這意味著主要政黨若想執政，小黨的力量不可或缺。