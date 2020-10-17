〈時評〉中共繼續以「假新聞」當「武器」政擊台灣人心

假新聞的英文是Disinformation，在劍橋英文字典中的解釋是false information spread in order to deceive people ，意指明知是虛偽的資訊，卻傳播出去，意圖欺騙大眾。這幾年，隨著資訊科技的進步，假新聞幾乎是每天都可以在網路上遇到。特別是有些註明「請趕快傳出給朋友們」，特別可疑。中共是製造假新聞的大本營。這幾年，被歐美國家漸漸揭發，中共是政府帶頭造假，人民也都習於假面生活。最近中共的造假有兩大項，一個是編造破獲「台灣間諜網」，另外一個是不停的派軍機穿越海峽中線，製造戰爭假象。還有一個是製造假數據，從武漢病毒開始流行到今天，所有的官方統計都是假的。確診人數與死亡人數攏是假。

美國有一個進行中的官方報告在調查全球人對中共的相信程度，其中一題就是問，你相信中共公佈的武漢病毒官方統計嗎？如果不信，你認為真實數字是多少？

這份報告的結果，未來對中共可信度可能帶來毀滅的效果。一位曾接受調查的人士透露，他告訴調查人員，他認為，中國的確診人數應與印度相當，而死亡率不低於世界平均。意思是，中共所承認的數字，可能是實際數的百分之一。這樣的調查，對於中共的國際聲望的傷害很大，因為這是運用現實正在發生的議題來檢驗每個人的價值觀。包括很多原本很親中的人，談起這個科學問題，都不得不承認，中共造假。有一個回答很有說服力，「如果全中國只有8萬人確診，4千多人死亡，管14億人的中共政權不會全國都封城，至少要多一到兩個零吧。」

這些重新認知中共的方法學，現在是歐美的主流思維，這也是延續當年，雷根總統善意對付蘇聯時，政策用「相信但查証(trust but verify)」，現在大幅修改成，「不信任而且查証(distrust and verify)」這是今年七月23日，由美國國務卿Mike Pompeo在美國尼克森圖書館的演說所強調的美國戰略清晰定調。美國不相信中共，而且事事查証。

這個比光揭發中共製造假新聞要更加的積極，著重長遠的打擊面，也就是從實際的事件中，逐項檢驗中共的欺騙性。最近一項人權問責法則開始向這些騙子開刀，Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, 美國這個立法是向全世界特別是大中國地區的人權惡棍進行制裁。比如說香港的特首已經列入制裁清單。這是一個訊息，中共的人權惡棍將無一倖免，其中包括中共頭目習近平。不久之前，美國政府又擴大制裁力度，共產黨與極權政府還有隨之起舞的外圍組織與人士，都將列入制裁的清單。這個工作並沒有因為美國總統選局而慢下來，反而加速。原因是不論是誰當選，這是美國新的外交政策走向。

也就是美國不但要嚴懲元凶，也不放過幫凶。比如說，在台灣若有一些協助中共放假新聞或是加工者，未來都可能不能進入美國。一些曾經進出中國並與中共有理念相同並接觸的人士，未來如有赴美國的計劃，都可能受到拒絕。DS-160的簽証申請，問卷越來越有針對性，除此之外，赴美免簽恐怕也不能掩護「中共幫辦」的身份，有可能在入境美國機場時，就被查核。現在從中國出境的旅客，已經有人被攔截並原機遣返。未來台灣出發的旅客是否都可以那麼順利入境美國？隨著美中鬥爭日漸激烈，有可能也會開始有防堵漏洞新準則。

假新聞的目的就是要顚倒是非黑白，其結果就是威脅國家安全。所以這是一種「資訊武器」(information warfare)，其效果與打飛彈差不多。有時殺傷力更甚於槍炮。

最近中共的附隨媒體正在炒作美國豬肉台灣議題，給了很多篇幅在談「民眾抗議」講得好像民進黨政府「枉顧人民食安」，讓「有毒的」美國豬肉進口台灣。這又是一個操作中的假新聞。一個可以用科學檢驗說明清楚的議題，卻用虛偽的、曲解的惡意操作打擊美國產品，其實是很下流的政治騙術，目的在汙名化美國及美台友誼。

台灣正走在十字路口，不能從假新聞中脫困，這個社會未來將更是「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴」。當中共將假新聞當成武器攻擊台灣人心時，執政者應跟隨美國的腳步，重重還擊，並加重制裁的立法，清除境內中共爪牙。