〈時評〉諾貝爾和平獎警惕世人糧食危機

全球現在有高達10億人口正在飢餓中，2.7億人面臨餓死危機，糧荒嚴重。今年諾貝爾和平獎特別頒發給聯合國世界糧食計劃署(WFP)，肯定他們拯救飢民之貢獻。台灣要高度警惕糧荒問題，確保糧源無虞之外，並關切災民，善盡地球村一份子責任。

2020年真是辛苦的一年，新冠肺炎肆虐，近3700萬人確診，107萬人死亡，每日並以35萬人確診數據增加中，情勢惡化，並未抒緩，導致5億人失去工作機會，封城鎖國使農業、畜牧業大量缺工，交通運輸中斷，嚴重影響糧食供應。

除了新冠肺炎疫情之外，今年蝗災侵襲非洲特別嚴重，加上水災、地球暖化、火災、戰爭、貿易保護、經濟危機、貧窮等諸多不利因素，惡化糧食供需。目前東非9國糧食供應處於極不安全狀態，包括蒲隆地、吉布地、衣索比亞、厄瓜多爾、肯亞、盧安達、索馬利亞、烏干達，另外諸多貧窮國家如阿富汗、敍利亞、海地、委內瑞拉、蘇丹、剛果等，正面臨飢荒。

世界糧食計劃署(World Food Program；WFP)最近運糧船隊竟然在南蘇丹尚貝北部地區遭遇襲擊，導致1人失蹤、3人受傷，使得運糧賑災倍感威脅及困難。

WFP警告，「聖經規模級的糧食危機」已經觸發，今年是二戰以來最糟情況，聖經中「天啓四騎士：瘟疫、戰爭、饑荒、死亡」全部發生。WFP執行長比斯利(David BeasIey)說：「我們談的饑餓不是大家少吃幾餐，空腹上床不舒服狀況，而是極端狀態、緊急狀況，人類正在快速朝向大饑荒推進，如果再不盡快準備救難，這幾億人就死定了。」

饑餓死亡是相當痛苦的，非政府組織（NG0)團體發言人威力表示，餓死過程漫長痛苦，一開始身體新陳代謝會因營養不良而減緩，接著肝、腎、心肺功能衰竭，免疫系統開始崩潰，到最後無法進食，藥石罔效。NGO也投入救災。盡力拯救災民。

WFP一年需要49億美元，解救3千萬人免於死亡，但是今年飢荒特別嚴重，正積極向世界募款5億美元救災。疫情已造成大規模災難，但是並沒有減少美國富豪的資產，據統計，億萬富豪總資產躍升19％，約5千億美金。2千位億萬富豪擁有8兆美元(約新台幣2324兆)，現在正是富國(或富豪)協助貧窮國家人民最重要的時刻。救人一命，勝造七級浮屠。

今年的諾貝爾和平獎競爭者眾，包括川普、普亭都在角逐之列。川普施壓日本前首相安倍晉三提名他，安倍照辦，消息傳出變成笑話，網路消遣要頒發「諾貝爾醫學獎」給他，因為他首創用消毒藥水注射，來救治新冠肺炎，惹來訕笑。不過他絲毫不在意，還抱怨諾貝爾和平奬評審不公，否則以他對人類的「貢獻」，早就該得獎了。事實是否果真如此？留待讀者公評了。普亭是由俄羅斯文學家共同提名角逐，也是落選，不令人意外。

不過川普、普亭不用洩氣，因為希特勒、史達林也曾角逐，同樣落選，顯見政客有興緻爭取冠冕者眾，失敗已是常態，倒不如趕快開倉賑災，尤其美國是世界最大糧倉，最大石油及天然氣生產國，俄羅斯亦然，在人類蒙受「聖經級災難」時刻，多做一些

有益人類事情，救人一命 ，勝造七級浮屠，必將留名青史。

諾貝爾和平獎這次頒發給聯合國世界糧食計畫署，醍醐灌頂，提醒世人重視全球糧荒危機，共謀解決之道，尤其要放下衝突及仇恨，生存才是人類要務。

台灣防疫成就斐然，全球肯定。加上台商回國投資熱潮，股市興旺，企業搶地風熾。在此同時，政府一定要居安思危，嚴格為農地把關，不宜再將農地劃歸其他用地。以台灣目前糧食自給自足率僅35％，已經明顯偏低，除了要掌握國際糧源之外，也可以考慮在產糧大國，如美國、澳洲、巴西、加拿大等地，投資農牧場，補充供應台灣糧食，確保糧源無虞，畢竟「國以民為本，民以食為天」，吃飯皇帝大，政府一定要保證人民不受全球缺糧危機侵襲才行。