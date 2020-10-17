美國安顧問：中國兩棲作戰要攻台灣不易

美國國家安全顧問歐布萊恩今天表示，他不認為中國會以兩棲作戰方式攻台，因為台灣登陸點有限，攻台不易。且若美軍介入台海衝突，中國將面臨危險處境。

歐布萊恩（Robert O’Brien）今天參加阿斯本研究所（Aspen Institute）一場討論美國國安議題視訊研討會時被問及如果中國武力攻打台灣，美國將如何應對時表示，他不認為中國現在會這麼做。

他表示，中國目前設置許多飛彈對準台灣，若真的飛彈攻台，台灣是有可能遭到摧毀。但他不知道中國能從一個遭到摧毀的台灣中拿到什麼，這會讓中國失去想得到的一切。如果中國真的肆意破壞台灣，將遭到國際鄙棄。

歐布萊恩指出，以現在中國的兩棲作戰能力而言，要採取軍事行動將非常困難，或許10到15年後中國能做到。但即使如此，台灣因為海岸線甚長，能登陸的地點只有4、5處，對中國來說這將是艱鉅的任務。

在談到美方的可能因應時，歐布萊恩表示，不會對美軍具體軍事行動作出評論，但美國有足夠的工具。如果美軍介入，中國將面臨非常危險的處境。

歐布萊恩也指出，若中國對台動武，屆時整個自由世界，特別是亞洲與印太地區會群起抵抗，中國將更為孤立，美國也會組成反中同盟。

他也建議台灣應增加軍費，發展針對中國兩棲力量與非軍事灰色領域的不對稱軍力，以及反介入和區域拒止戰略等，並確實自我壯大，以提升對中國的嚇阻力。