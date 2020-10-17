旅館從業人員9項職能基準單元課程，成為未來旅館人才培訓範本

（台灣英文新聞/財經組 台北綜合報導）交通部觀光局委託中華觀光人力資源暨資訊發展學會辦理之旅館職涯發展計畫，甫完成「旅宿電商運營人員、活動指導員、行銷業務專員」等3項旅館基層從業人員職能基準，勞動部已在9月4日彙收公告於ICAP職能發展應用平台官網上，歡迎旅館相關產學各界下載發展與應用。



觀光局為因應旅館產業發展的人才需求，除建置職能基準來強化旅宿產業培訓之內涵與成效標準外，在目前辦理的旅館職涯發展計畫也進入計畫的第3階段，將建置旅館從業人員9項職能基準單元課程範本。在經過邀集旅館業界、學界專家，就目前已公告之29項旅宿業相關職能基準，研析其中可發展的相關課程，並且針對旅宿從業人員及相關科系教師發放問卷後，9月9日再邀集20位旅館業界及學界專家，參考問卷結果進行專家會議，經會上充分討論後一致決議優先發展下列9項職能基準單元課程。

一、 「旅宿電商運營人員」職能基準內之「線上客服服務」、「維護網站資訊標準」2項單元課程。

二、 「活動指導員」職能基準內之「活動設計」、「活動執行與檢討」2項單元課程。

三、 「行銷業務專員」職能基準內之「維繫客戶關係」、「實施銷售活動」2項單元課程。

四、 以及其他勞動部公布之職能基準內之3項單位課程：

(一)「櫃台人員」職能基準內之「櫃台客務服務」單元課程。

(二)「房務人員」職能基準內之「房務服務作業」單元課程。

(三)「文資場域經營」職能基準內之「文資場域經營行銷」單元課程。



本案課程範例建置完成後，旅館業者可作為檢視員工從事特定專業工作所需具備的職能，也可直接發展內訓員工學習之課程；另相關公協會、培訓機構、學校單位亦可應用發展後的課程教材做為培訓使用，培育旅館產業界所需人才，將有助於推動我國旅館產業整體服務品質向上提昇。