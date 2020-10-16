【最新】台灣民航局公布完整通聯紀錄　證實香港「無法接受」立榮進入飛航情報區

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民航局昨(15日) 指出，立榮航空一架執行高雄到東沙的ATR72-600型軍用任務包機，飛行至台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港航管單位管告知飛經區域2萬6000呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入；基於安全考量，立榮航班折返。香港民航處卻指是台灣取消進入香港飛航情報區。

交通部民航局今（16日）公布立榮9051航班與香港飛航情報區區管中心通聯紀錄(完整內容如下)，還原我方立榮航空由高雄小港機場飛往東沙的包機，香港區管中心與我方區管中心航管交接過程。

民航局今天發布新聞稿指出，通聯紀錄清楚顯示，香港方面明確表達不接受立榮航空進入香港飛航情報區。我方航管詢問是否有軍事演習，香港方面並沒有提供具體說明，香港方面也表示沒有事先發布飛航公告（NOTAM）。我方因此被迫返航，並非港方所稱主動取消。

民航局呼籲港方應釐清並說明本次事件過程及原因，並希望類似影響飛安事件不再發生，也期待港方未來應依照國際規範，和我方共同維護國際飛航的安全及秩序。

完整通聯紀錄如下：

(資料來源: 中央社)

香港：台北這裡是香港督導

台北：區管中心您好

香港：台北這裡是香港督導Lima Delta（註：Lima Delta為這位香港管制員的代碼）

台北：是請講

香港：關於立榮航班 立榮9051

台北：9051

香港：是的

台北：請講

香港：（….）應該在0157世界標準時間（台灣時間0957）會通過kapli交接點高度16000呎交管的

台北：ㄜ

香港：Ok提供你資訊我們有一個危險區在kapli航點西面非常接近kapli相關航空器安全高度要在26000呎或以上

台北：dangee嗎？什麼dangee？

台北：危險區是有危險區嗎？ 我並不知道有這個

香港：因為這個是在香港就在（….）的西面

台北：喔 這是軍演嗎？

香港：我無法告訴你更多但那裏有一個危險區在那裏

台北：好所以危險高度是26000呎或以上嗎？

香港：不，26000呎以上是安全高度

台北：喔好但立榮9051是要離開還是進入?

香港：他 嗯 進入香港（飛航情報區）

台北：但那裏有危險區低於26000呎？

香港：確認 所以香港無法接受該航空器（指立榮）你可以告知你們軍方嗎？

台北：好 我會

香港：好

台北：嗯 我可以知道危險區的時段嗎？

香港：危險區現在是有效的直到進一步通知

台北：有發布飛航公告（NOTAM）嗎？

香港：嗯 沒有

香港：因為（…）你必須要告知

台北：所以你們不接受立榮9051班機？

香港：確認的這個高度在香港之後不安全

台北：好 知道了 你可以讓我知道後續進一步訊息何時立榮可以前往RCLM（RCLM為東沙機場航空代碼）

香港：好 香港現在無法告知 我們會讓你知道

【民航局註：該危險區域經香港通知已於當日台灣時間晚間6時24分結束】

民航局指出，香港航管明確告知台灣航管「香港無法接受該航空器（指立榮）」 。香港民航處今天卻說，是台灣取消進入香港飛航情報區。民航局認為，是香港航管通知有危險區域，港方應公開釋疑。

民航局說，昨(15日) 上午立榮航空由高雄小港機場飛往東沙島的軍包機，香港區管中心與台灣區管中心交接過程中，港方臨時通知高度2萬6000呎以下有危險區域不得進入，因立榮航機最高飛行高度為2萬5000呎，在飛安考量下被迫返航。

民航局呼籲香港應就兩個問題做出說明，一是依國際慣例，若有危險狀況，應事前發布飛航公告，何以港方航管只在航管交接時臨時通知；其次，港方通知2萬6000呎以下有危險區域，究竟是何種危險區域，也應公開釋疑。

立榮航空飛東沙島的軍包機是ATR72-600型，是螺旋槳飛機，最高雖可飛到2萬5000呎，但通常不會飛到最高高度，否則非常不經濟，也浪費時間，一般巡航高度是2萬1000呎，但仍視距離而定，例如台灣本島飛金門、馬祖、澎湖，因距離近，大約都只飛到1萬2000呎，即使飛到東沙島也不會超過2萬呎。