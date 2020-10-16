【揮之不去】中共運8反潛機•24小時內2度侵擾台灣西南防空識別區　我空軍廣播驅離

共軍1架運8反潛機（圖）15日晚也曾侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）。（國防部. 中央社） 共軍1架運8反潛機（圖）15日晚也曾侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）。（國防部. 中央社）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）空軍司令部今天(16日) 表示，共軍1架運8反潛機上午侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍除了派遣空中巡邏兵力應對外，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控；這是共軍自9月16日以來，第19度擾台。

中央社引述空軍司令部今天上午指出，共軍另1架運8反潛機昨晚（15日）曾侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）。

國防部今天傍晚在官網「即時軍事動態」專區，發布16日共機動態相關資訊。根據10月公布的路線，除了7日為空警500預警機，9日為1架運8、1架運9外，今天、15日、11日、10日、8日、6日、4日、3日及1日，均為1架運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區。

根據國防部9月公布的路線，29日、23日、22日及21日分別有2架次的運8反潛機侵入台灣西南ADIZ；1架運8反潛機24日侵犯台灣西南ADIZ；19日共2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機，以及1架運8反潛機進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。

9月18日有2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機，以及4架殲10機共18架軍機擾台，其中12架逾越海峽中線；16日共2架次運8反潛機侵入台灣西南ADIZ。