新北首創開設技高雙語學分班 超前部署助教師取得雙語教師證

新北市政府今(16)日於市府辦理「新北技職雙語— 雙語教師暨英語專題發表」記者會， 學生全程使用英語進行專題發表，展現新北學子跨域之競爭優勢。 侯友宜市長到場聆聽，並宣布首創開設「技高雙語學分班」， 及結合大專院校成立「技職大聯盟」，透過雙語師培及產官學資源， 培育技高學生專業英語及專業技能雙核心能力。

侯友宜市長表示，新北技職作為各縣市的領頭羊，領先推動技高雙 語教育政策，深耕雙語教育最重要的是要有足夠的雙語師資， 所以新北市今年首創開設「技高雙語學分班」， 預計每年培訓近百位雙語教師，並首創結合大專校院及技術型高中組 成「技職大聯盟」，透過產官學資源共推技高雙語及技能教育， 培育接軌國際的技職人才，逐步打造2030新北雙語城。

新北市技高雙語師資培訓採階梯式培力， 自108學年度起鼓勵新進老師取得國際英語證照， 並辦理新進教師及現職老師專業英文培訓、 專業英文國際監評人員培訓， 本次進一步與國立臺灣師範大學合作開設技高雙語學分班， 協助教師取得教育部核發的雙語教學加註證書。 新北高工機械科彭碃貽老師表示， 技職教育多專注在專業技術的學習， 成為雙語教師能幫助學生具備專業英語力， 讓學生能運用在自己的專業械領域上，對於學習具有加乘效果。

除了開設雙語學分班外，新北市教育局媒合23所大專校院及21所 技術型高中組成「44校技職大聯盟」， 由大專院校提供外籍教師及中師英語授課共32位師資， 協助技高進行雙語協同教學，並同時搭建產官學平台，共享課程、 師資、設備，提供技高70門課程， 包含108課綱校訂必選修及部定必修課程等， 侯友宜市長也頒發感謝狀，感謝各大專院校投入資源。

新北技高雙語強調「動手做、學英語」，今天由新北高工、 三重商工等8校學生進行英語專題發表。樟樹國際實中專題「 山行光引」結合流行服飾科及資訊科的專業， 設計防潑水及加裝新興科技導光條的登山服， 讓登山者遇到危急時立即開啟。發表的徐筱安同學表示， 以英文介紹專題很有挑戰性，需要不斷練習， 希望自己跟賈伯斯一樣從容不迫地站上舞台發表。 復興商工馬亦歡同學表示，「石虎守護員」 專題為生態保育員設計系列文創商品，包含專用制服與自行車， 希望運用美工專長為石虎生態保育盡心力， 並用英語將理念傳達給更多人知道。

教育局表示，新北技高雙語以「專業英文、職場英語、跨國連結」 為核心，透過「課程教學、環境營造、師資培力、社群平台、 專業實踐」五大面向推動各項計畫，並鼓勵各校融合生活英語、 專業英文及多元職場體驗，激發學生學習動機，備妥專精的「 專業技能」與「專業英語」為自己加分，接軌國際、立足世界舞台。