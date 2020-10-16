新北首創開設技高雙語學分班 超前部署助教師取得雙語教師證

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市政府今(16)日於市府辦理「新北技職雙語—雙語教師暨英語專題發表」記者會，學生全程使用英語進行專題發表，展現新北學子跨域之競爭優勢。侯友宜市長到場聆聽，並宣布首創開設「技高雙語學分班」，及結合大專院校成立「技職大聯盟」，透過雙語師培及產官學資源，培育技高學生專業英語及專業技能雙核心能力。
侯友宜市長表示，新北技職作為各縣市的領頭羊，領先推動技高雙語教育政策，深耕雙語教育最重要的是要有足夠的雙語師資，所以新北市今年首創開設「技高雙語學分班」，預計每年培訓近百位雙語教師，並首創結合大專校院及技術型高中組成「技職大聯盟」，透過產官學資源共推技高雙語及技能教育，培育接軌國際的技職人才，逐步打造2030新北雙語城。
新北市技高雙語師資培訓採階梯式培力，自108學年度起鼓勵新進老師取得國際英語證照，並辦理新進教師及現職老師專業英文培訓、專業英文國際監評人員培訓，本次進一步與國立臺灣師範大學合作開設技高雙語學分班，協助教師取得教育部核發的雙語教學加註證書。新北高工機械科彭碃貽老師表示，技職教育多專注在專業技術的學習，成為雙語教師能幫助學生具備專業英語力，讓學生能運用在自己的專業械領域上，對於學習具有加乘效果。
除了開設雙語學分班外，新北市教育局媒合23所大專校院及21所技術型高中組成「44校技職大聯盟」，由大專院校提供外籍教師及中師英語授課共32位師資，協助技高進行雙語協同教學，並同時搭建產官學平台，共享課程、師資、設備，提供技高70門課程，包含108課綱校訂必選修及部定必修課程等，侯友宜市長也頒發感謝狀，感謝各大專院校投入資源。
新北技高雙語強調「動手做、學英語」，今天由新北高工、三重商工等8校學生進行英語專題發表。樟樹國際實中專題「山行光引」結合流行服飾科及資訊科的專業，設計防潑水及加裝新興科技導光條的登山服，讓登山者遇到危急時立即開啟。發表的徐筱安同學表示，以英文介紹專題很有挑戰性，需要不斷練習，希望自己跟賈伯斯一樣從容不迫地站上舞台發表。復興商工馬亦歡同學表示，「石虎守護員」專題為生態保育員設計系列文創商品，包含專用制服與自行車，希望運用美工專長為石虎生態保育盡心力，並用英語將理念傳達給更多人知道。
教育局表示，新北技高雙語以「專業英文、職場英語、跨國連結」為核心，透過「課程教學、環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五大面向推動各項計畫，並鼓勵各校融合生活英語、專業英文及多元職場體驗，激發學生學習動機，備妥專精的「專業技能」與「專業英語」為自己加分，接軌國際、立足世界舞台。