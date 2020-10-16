台灣之美連國際都知道！ 霧台公路及阿里山公路獲國際景觀競賽榮譽獎肯定

台18線85k~95k的阿里山工務段（圖/ 公路總局提供-中央社） 台18線85k~95k的阿里山工務段（圖/ 公路總局提供-中央社）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）交通部公路總局表示，台24線霧台公路、台18線阿里山公路榮獲國際景觀建築師協會亞太區分會(International Federation of Landscape Architects, Asia Pacific Region. 簡稱IFLA-APR)國際景觀競賽榮譽獎肯定。

公路總局表示，台24線32k~40k霧台公路以「雲川霧境返山路－十年來莫拉克颱風災害後的重建」參加「自然災害與極端氣候類」競賽，闡述公路如何在遭遇災難時透過景觀設計手法恢復，並為下一次極端事件預作準備。

台18線85k~95k的阿里山工務段以「道法自然-阿里山公路的景觀營造」參加「經濟可行性類」競賽，闡述如何在保護社區的同時，亦著重於提高土地價值與社區經濟力。

國際景觀建築師協會「IFLA」是國際景觀專業領域主要組織，亦是聯合國教科文組織(UNESCO)認定之專業夥伴團體，依地域關係分為五處分會，包括美、非、亞太、歐及中東分會，於每年定期召開全球會議及區域會議，臺灣為亞太分會(IFLA APR)14個成員之一。

公路總局表示，本次為公路總局第２度參加國際性景觀大賞，再次獲得專業肯定，不只給予工程人員鼓勵，更建立深切的環境景觀營造共識，未來將更優化國內公路環境及用路品質，提供用路人優質的道路景觀，希冀國內優質景觀公路能與國際接軌。

台24線32k~40k霧台公路（圖/ 公路總局提供- 中央社）