長輩健康新北來照顧 用重陽禮金健檢有撇步 新北重陽禮金10/14入帳、10/17起現金發放

新北市2020年重陽敬老禮金受惠對象共61萬餘人， 為尊重長輩意願採現金和匯款兩種方式， 市府從10月14日開始轉匯敬老金入長輩指定帳戶， 至於要領取現金者，則從17日起由29區公所規劃定點發放， 直至12月31日止。由於受到疫情影響， 今年選擇匯款比例從去年6成提升至8成， 另新北市聯合醫院趁機推出長者敬老金健檢優惠專案， 長輩可依據個人需求選擇最佳方案。

社會局長張錦麗表示， 選擇現金領取的民眾可以攜帶身分證和印章到各指定地點領取， 如本人不便領取， 也可以由代領人攜帶受領人加上自己的身分證和印章領取。另外， 針對有特殊需求的高齡長輩或行動不便者， 則由各區公所相關人員到府致贈，以照顧長輩的需求。

張錦麗說明，重陽敬老禮金致贈標準與去年相同， 65歲至79歲1,500元；80歲至89歲2,000元； 90歲至99歲5,000元；100歲（含）以上人瑞， 則致贈10,000元。 現金發放從10月17日起至12月17日止，由各公所安排發放， 12月18日至12月31日改由市府社會局辦理最後補發， 逾期將不再受理。

新北市立聯合醫院今年特別於重陽節前規劃敬老金健檢專案， 內容包含膽、胰、腎功能與心臟功能檢查， 同時強化癌症腫瘤標記篩檢，多方面守護長輩的健康， 並以優惠價格享用全套健康檢查，長輩可依自己的需求選擇。

市府為提倡在地安老、健康樂活，鼓勵長者能夠走出家門， 就近在社區中就有健康促進的活動空間，還有休閒娛樂、健康養生、 益智文藝及老人共餐等，新北市持續推動里里銀髮俱樂部， 並逐步從1.0提升至4.0。目前全市共有839處銀髮俱樂部， 讓長輩留在社區內就能獲得妥善照顧。