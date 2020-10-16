「風起雲湧 共存共榮」 三峽區農會120周年慶

為慶祝本市三峽區農會創會120周年，三峽區農會今 (16)日上午11時在新北市政府六樓禮堂舉辦記者會， 向大家宣布三峽區農會今年已經120歲了。 本日邀請三峽幼兒園帶來活潑可愛的開場舞蹈表演， 並且準備傳統封茶儀式， 讓貴賓們一同將親手寫下的願望小卡及三峽白茶封罐典藏， 將來打開時不只能品嚐到好茶， 還能與親朋好友細細品味封茶時的感動，宛如時光膠囊般， 頗具傳承意義。新北市副市長吳明機也特地到場祝賀農會走過2甲子 歲月，期許三峽區農會事業再創高峰。

三峽區農會創立於西元1900年，為臺灣第一家農會，初名為「 三角湧農會署辦事處」，後歷經「三角湧信用組合」、「 三峽信用組合」、「三峽信用利用購買販賣組合」、「 三峽街農業會」、「三峽鎮農會」等過程，到現今的「三峽區農會」 ，共歷時120年。其中昭和12（西元1937）年由「 三峽信用利用購買組合」起造的民生街三峽鎮農會大樓， 更是三峽地區相當重要的歷史建築。

三峽地區氣候溫和、空氣濕潤涼爽且雨量均勻，土壤富含有機質， 非常適合茶葉種植，加上三峽擁有特色茶種「青心柑仔」， 製作出的碧螺春綠茶有淡淡綠豆香氣，廣為品茗人士所愛， 而以不噴藥方式種植，吸引小綠葉蟬吸吮茶葉而製作出的「 蜜香紅茶」，散發出自然果香及蜜香，讓許多民眾一試成主顧。 三峽肥沃土質也培育出優質綠竹筍，甜度、水份媲美水梨，素有「 梨仔筍」美譽； 此外三峽優良氣候環境也吸引許多蜂農到此放養蜜蜂， 產出高品質蜂蜜，還曾獲得全國國產蜂蜜評鑑特等獎殊榮。

三峽區農會理事長林文良表示，三峽地區地靈人傑， 有多樣優質農特產品，三峽農會更是全臺灣第1家農會，有120年 悠久歷史，三峽區農會將會以超過百年的智慧，並保持創新活力， 持續為鄉里及農友服務，展望下一個120周年。10月25日農會 將於三峽國小舉辦「風起雲湧雙甲子-農產品行銷」主場活動，當天 規劃50個攤位，供全臺各地百歲農會、三峽區青農與產銷班(符合 3章1Q)擺攤展售，以及販售由農會家政班所製作的美食， 並準備「食農教育闖關區」、「DIY挑戰區」及「 農業推廣教育成果展」等活動，歡迎民眾共襄盛舉。

此外本次120周年三峽區農會更推出多檔系列活動，除了10月3 1日舉辦食農教育活動，提供民眾製作披薩、 田園導覽以及採製茶體驗，農會也將於25日至31日， 在三峽歷史文物館及三峽國小舉辦「共存共榮三角湧-三峽區農會雙 甲子回顧展」，展示2甲子歲月間三峽區農會歷史沿革與文物， 帶領大家走過時光隧道，一起回味農會從創立初期一步一腳印， 逐漸發展成熟的歷史足跡；11月7日則將舉辦「茶鄉走讀」 健走活動，帶領大家深入三峽傳統茶產業聚落， 探究歷史與農村特色，歡迎大家一起來同樂！

新北市副市長吳明機表示，三峽區農會利用在地經營優勢， 配合宣導市府政策，每年辦理碧螺春、蜜香紅茶評鑑， 去年更首次舉辦白茶評鑑，還成立有機綠竹筍產銷班， 推廣三峽農業不遺餘力。農會是市政府與農友最重要的夥伴， 市府將持續照顧農友，推出新農漁民輔導計畫，並開拓16處小農鮮 舖、4處農民直銷站及15處新北希望市集，協助農友打開通路， 讓小農的努力被更多人看見，實踐市府照顧小農精神。

本次規劃10月31日於安坑地區(安坑在地菜園、建安製茶廠、 山水畔生態農場)辦食農教育活動，提供民眾製作披薩、 採製茶體驗，每人300元，限40人， 可洽三峽區農會企劃稽核部王美華主任，電話(02)2671- 1002分機166。以及11月7日舉辦「茶鄉走讀」健走活動， 可上三峽區農會網站及大三鶯走路節FB網頁報名，每人350元， 限300名額。