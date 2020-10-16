台灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為1.06% 上市股票總市值達38.85兆元

根據臺灣證券交易所統計，2020年10月16日發行量加權股價指數收盤為12,750.37點，較上週(2020年10月8日)的12,887.19點下跌136.82點，跌幅約為1.06%，台灣50指數收盤為10,279.17點，較上週的10,400.40點下跌121.23點，跌幅約為1.17%，寶島股價指數收盤為14,594.63點，較上週的14,738.68點下跌144.05點，跌幅約為0.98%。產業別指數方面，漲幅以紡織纖維類指數上漲2.51%為最大，跌幅以光電類指數下跌4.76%為最大，未含金融類指數下跌114.97點，跌幅約為1.02%，未含電子類指數下跌162.24點，跌幅約為1.15%，未含金融電子類指數下跌126.15點，跌幅約為1.05%。

本週集中交易市場總成交金額為9,927.46億元，全體上市股票成交金額為9,262.77億元，股票成交量週轉率為2.56%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,320.03億元，占全體上市股票交易金額35.84%

第二名，光電類1,260.26億元，占全體上市股票交易金額13.61%

第三名，電子零組件類1,156.17億元，占全體上市股票交易金額12.48%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類9.24%

第二名，電器電纜類9.11%

第三名，電子零組件類6.33%

累計今年年初開盤迄今共191個交易日，集中市場總成交金額為36兆4,688.19億元，市場日平均成交金額為1,909.36億元，股票成交量週轉率為88.38%，股票日平均成交量週轉率為0.46%。

2020年10月16日全體上市公司市場總值為新台幣38兆8,492.02億元，較上週(2020年10月8日)市值39兆2,329.82億元減少3,837.80億元，減幅約為0.98﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)