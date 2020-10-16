【美國總統大選】「烏克蘭門」還不夠... 報導指拜登子任職中國私募基金董事拿高薪

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）美國總統大選倒數只剩三周，美媒《紐約郵報（New York Post）》引用一份email資料，聲稱取自民主黨總統候選人拜登兒子杭特（Hunter Biden）一部電腦，當中發現拜登父子在烏克蘭及中國涉嫌貪腐交易的證據，而針對報導指杭特任職中國私募基金拿天文數字高薪的指控，他的律師回應BBC指這個職務是「無給職」的。

紐約郵報日前引用爆料報導，烏克蘭能源公司Burisma一名董事會顧問曾致信杭特，感謝在他的牽線下，得以赴華府與其父親拜登會面。報導隱射，時任美國副總統的拜登，向烏克蘭政府施壓，解雇一名正調查Burisma的檢察長。杭特更打著父親的名號，得以進入該公司董事會，每月領取5萬美元的高薪。此一爆料直接打臉拜登聲稱從未介入兒子海外事業的說詞，對選情投下震撼彈。

除了烏克蘭，現在杭特更被質疑藉由父親政治關係從中國得到巨大利益。BBC報導，杭特在2013年跟著父親搭上「空軍二號」前往中國進行官方訪問，當時於海外建立商業投資事業的拜登兒子杭特，正在中國籌建一股權投資基金管理有限公司（「渤海華美」，Bohai Harvest RST），那次訪問時，杭特認識了中國籍投資銀行家李祥生（Jonathan Li），12天之後，中國金融當局就核准其設立，李成為該公司的執行長，而杭特成為董事會成員，握有十成股權。被媒體問及，杭特只說兩人當時只有簡單會面喝杯咖啡。

報導指出，渤海華美背後有幾家大型中國銀行及地方政府的支持。

川普的兒子15日現身影片，指控拜登家族是「美國史上拿到最多政治利益的家族」，他控杭特種種不道德行為，更引用爆料稱杭特在烏克蘭及中國都有任職，拿到天文數字級的月薪或年薪。

對此指控，杭特的律師回應，指在渤海華美這個董事職務是「無給職」的，他純粹是想幫忙把中國資金引進國際資本市場，而是到他父親2017年離開公職後杭特才開始取得股權，不過，杭特在2019年10月已辭去渤海華美董事一職。

《紐約郵報》另一篇報導，同樣引用自杭特電腦外流的電郵記錄，披露杭特與另一家中國公司的關係，指杭特與中國華信能源（公司在董事長2018年遭逮失聯後二年已宣告破產）間關係密切，不僅擁有該公司創辦的控股公司股權與經營權，也獲得高額顧問費。與中國軍事及情報單位有來往的華信能源董事長葉簡明（Ye Jianming）支付杭特三年「法律服務」，每年顧問費高達一千萬美元。



(New York Post電郵截圖）