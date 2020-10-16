首座聯合國數據中心將落座中國杭州 網嘲：變成中共黨支部了？

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）隨著中國與國際組織連接越發緊密，聯合國首座大數據研究中心將落腳中國杭州，讓外界擔心中國是否會將手進一步伸進全球數據，建立大規模情報網。

《華爾街日報》報導，正當美國試圖限制北京當局掌握更多機密數據的同時，中國與聯合國的2位中國籍代表已簽訂意向書，未來聯合國首座大數據研究中心將永久落腳在中國杭州，就在中國巨擘阿里巴巴總部附近。

該意向書內容包括建立研究中心，用以處理來自聯合國各成員國的數據，以及用以彰顯中國驕傲實力的地理衛星監視中心。

中國國家主席習近平9月22日在聯合國大會上宣佈此消息，承諾將「支持聯合國在國際事務中發揮核心作用」，中國將設立「聯合國全球地理信息知識與創新中心」及「可持續發展大數據國際研究中心」，以促進聯合國《2030可持續發展議程》的實施。

中共長期掌握聯合國經濟和社會事務部，該部的工作內容主要為「制定規範、數據分析、能力建設」等，目前負責人是曾任中國前外交部副部長的劉振民。

報導中指出，北京當局長期利用「防火墻」控制人民上網接受資訊的自由，並透過監視、審查國內數據控制言論。武漢肺炎年初爆發以來，中共噤聲「吹哨人」李文亮，隱瞞疫情，導致其在1個月後死於該病毒感染，並使新型冠狀病毒傳播全球，釀成全球嚴重經濟虧損及千萬人染疫死亡。

中共在習近平領導下，已經在全球範圍內收集、竊取大量數據，藉由聯合國這塊「合法招牌」，將使得北京當局可以更加順利取得各成員國的數據資料，並且影響聯合國收集類似數據的標準及規則，投射中共的高科技暴政至全世界。