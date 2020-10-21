〈時評〉民主國際已開始看清共產中國的邪惡本質

流亡藏人10月1日在印度Dharmsala舉行對中國的示威抗議活動。（美聯社圖片） 流亡藏人10月1日在印度Dharmsala舉行對中國的示威抗議活動。（美聯社圖片）

有道是：冰凍三尺，非一日之寒。吸取歐美民主國家養分茁壯的共產中國，今天之所以敢大膽猖狂地毫不掩飾其企圖稱霸世界的野心：能像軍事惡棍般，在南海諸島礁填土造地並軍事化；像人權殺手般，將新疆及香港人的人權套上枷鎖；像經濟流氓般，肆無忌憚地侵犯智慧財產權；像殺人不見血的紅色病毒般，將武漢肺炎散播全球；像麻煩製造者般，在台灣週邊、中印邊界、日本釣魚台挑釁興波，說穿了，無一不是國際民主社會長期靖綏主義姑息、縱容下的自然產物！

想像一下：對欺壓善良、魚肉鄉里的黑道幫派與地痞流氓，故意視而不見，或裝作若無其事姑息，不等於在變相助長惡霸、惡棍們囂張跋扈、予取予求的氣焰嗎？共產中國這股紅色病毒，國際民主社會故意視而不見，或裝作若無其事姑息之，無異養虎為患，勢必永無寧日。

解鈴還須繫鈴人。國際民主社會惟有覺醒並挺身對抗，才能讓邪惡崛起的共產中國知所節制，這股紅色病毒才會被有效制伏、遏止！

值得慶幸的是，美國自1979年與中國建交以來姑息養奸的美中合作伙伴關係，在川普總統入主白宮後，已經出現大翻轉，川普已將中國定位為競爭對手，並開出警示的第一槍，在經貿上如此，科技、軍事上更如此！

風吹草偃的效應是必然而明顯的，重要的民主國家已紛紛加入美國發動的抗中行列：澳洲總理已明確表態，不會因任何的脅迫而出賣國家安全與民主自由的價值觀，讓中國挾經濟以要脅澳洲的企圖無技可施；繼美國軍艦南海自由航行後，加拿大軍艦也起而效尤，當頭棒喝中國內海化南海的幻想；即便中國跳腳叫囂，捷克參議院議長、美國衛生部長與國務院次卿近來仍相繼翩然訪台，讓中國封殺台灣與民主國際社會交流的伎倆慘遭挫敗；孔子學院在美國、德國、瑞典等接二連三被關閉，中國假學術言論自由在歐美大學進行洗腦教育的陰謀已被揭穿；130多名英國議員聯名要求中共立即結束對維吾爾族的壓迫、法國外長也呼籲中共關閉「再教育營」，香港的「一國兩制」被「國安法」取代後，美、英、加、澳、紐、法、德、芬蘭隨即暫停與香港的引渡協議、美國對為虎作倀的香港官員祭出制裁令、七名英國前外相連袂為香港發聲、英國與澳洲更對香港居民打開移民的大門，中國關起門來當皇帝的侵害人權罪行，已遭民主國際社會出面制衡！

共產中國潛伏在自由民主國際旗幟下，猛挖自由民主牆角的惡劣行徑，顯然已被愈來愈多的民主國家識破拆穿。愛好自由、民主、人權的世人，是對共產中國心存幻想絕然告別的時候了！

（作者為新竹教育大學退休副教授）