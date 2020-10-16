台灣松菸風格職人市集為期10日　「植物」藝術裝置進駐男澡堂　

松菸風格職人市集以「植物」為主角16日登場（圖/台灣英文新聞） 松菸風格職人市集以「植物」為主角16日登場（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）松菸風格職人市集以「植物」為主題，嚴選22家台灣文創品牌、6組藝術團隊現地創作，超過40位職人齊聚，首次在日治時期松山菸廠「醫護室」與「男澡堂」舉辦新型態五感體驗市集，自即日起至10月25日登場。

松菸風格職人市集以「植物」及「職人」為元素，以「類策展」的型式規劃，透過植物界與文創跨界合作，展售自百件徵選申請案脫穎而出的22家「自然系」主題品牌，集結「生活家飾」、「手編花藝」、「飾品工藝」、「創意飲食」共四領域的商品。

環境永續的「有木木工房」，採用二次回收台灣原木材進行再生創作；擅長台灣古玻璃窗花工藝「ziai自愛」、使用古法承製100%無害香品的「馨心齋香品」呈現木頭原始味道，另有以蕨類、水泥、手作陶為主打的「只有蕨生活家飾」、「灰調 MONOCHROME」、「米口．陶」、「魂生製器」推出獨具品味的家飾器物。

飾品工藝類品牌扣合花卉及植物型態，推出優雅獨特的工藝產品，像是「片片」展出獨具手感溫度的陶瓷飾品;「恣在作物」、「海口工藝所」、「莫莫漫漫」分別以金工、植物與有機生物為創作媒材，記憶材質之美;施華洛世奇水晶台灣大使品牌「花寓YU FLORIST」，亦是松菸創作者工廠扶植團隊品牌，推出松菸限定的金屬編織花藝品。



Biosignal信釋(圖/台灣英文新聞)

此次，共有6組現地藝術創作裝置，其中，Y2K 周巧其＆胡悠揚的生物藝術實驗裝置「Biosignal信釋」移植至昔日松山菸廠男澡堂，以植物的生命訊號作為源頭，透過無機技術與轉化畫面讓觀者感受與植物間的交流互動；旅英藝術家蔡筱淇與吉川公野Kimiya Yoshikawa於文創大街共同創作「爛漫合歡」光影雕塑，白天可見色彩繽紛的花瓣徐徐舒展，夜晚更在光線照耀下如煙火般燦爛綻放。

園區的6處延伸展區中，串聯巧偶花藝．設計「CMYK」主題展、樹園藝「植物專賣店」、山不枯「茶野嚮飛」等系列展覽，並與花狂．狂花、植覺合作開設植物心靈治療、植物觀察學工作坊、花藝等課程，在 2020在最嚴峻的這「疫」年，讓民眾感受城市裡植物的氣息，品味生活裡最自然獨特的一道「呼吸」。

此次松菸風格職人市集主視覺設計，邀請曾獲得紅點設計獎的插畫家劉經緯操刀，依松山文創園區代表植物-台灣海藻、穗花棋盤腳、茶花、黑板樹、蒲葵等，使用科學圖鑑與早期醫療複寫紙的概念呈現，喚醒對植物的關注。