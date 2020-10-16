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【武漢肺炎快訊】4名無症狀印尼高中生來台灣就學•檢疫期滿後確診　陳時中: 11月中宣布「秋冬專案」緊縮或嚴管邊境

衛生單位目前初步掌握4名個案接觸者共220人，包括同車接觸者104人(其中92人為境外生，檢疫期滿前檢驗結果皆為陰性)、同班機接觸者115人及防疫旅館工作人員1人。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/16 13:53
圖/新唐人YouTube直播截圖

圖/新唐人YouTube直播截圖

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增4例境外移入COVID-19(武漢肺炎/新冠肺炎)病例(案532至535)，分別為2女2男，年齡介於10多歲至20多歲，均為印尼籍，因就學於9月30日入境台灣。

指揮中心表示，這四位都是高中生，分屬3個不同學校，其中兩人同校。

指揮官陳時中同時表示，將觀察全球疫情變化，預定11月中公布武漢肺炎秋冬季節新的指導方針，屆時「秋冬專案」將決定是否緊縮或嚴管邊境。

指揮中心表示，4名個案入境迄今均無疑似症狀，9月30日入境後即由校方分別安排至國內4家防疫旅館居家檢疫，10月15日檢疫期滿由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診(4名個案Ct值介於27至36，血清抗體檢驗中)。

指揮中心指出，衛生單位目前已初步掌握4名個案接觸者共220人，包括同車接觸者104人(其中92人為境外生，檢疫期滿前檢驗結果皆為陰性)、同班機接觸者115人及防疫旅館工作人員1人；其餘接觸者持續調查匡列中。

新唐人【10/16直播】指揮中心說明新增4境外移入與流感疫苗

指揮中心統計，國內截至目前累計98,355例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含96,969例排除)，其中535例確診，分別為443例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、491人解除隔離、37人住院隔離中。

圖/衛福部
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