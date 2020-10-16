台灣文協將屆百週年　「大安醫院」立體畫重現蔣渭水抗日運動重要基地

（台灣英文新聞／藝文組 台北採訪報導）由日治時期非武裝抗日運動代表蔣渭水創立的台灣文化協會即將迎來100週年之際，蔣渭水文化基金會推出「大安醫院立體情境圖」，盼重現蔣渭水在1920年代的台北大稻埕區執醫、辦報，以及投身社會運動並推廣台灣文化的重要據點。

此次蔣渭水文化基金會委託漫畫家杜福安創作大安醫院立體情境圖，也讓外界對蔣渭水在1920年代日據時期壓迫的環境下投身社會運動及推廣台灣本土文化的場所有更近一步的了解。大安醫院不僅作為蔣渭水醫治病人的場所，隨後也成為他「醫台灣」的重要基地，包括先後成立的「台灣文化協會」、「台灣民報社」，以及「文化書局」，皆以大安醫院這兼具東、西洋古典建築風格的大宅作為基地。

參與《台灣維新蔣渭水》、《漫畫台灣歷史》等漫畫歷史書出版的漫畫家杜福安，此次耗時將近四個月完成大安醫院立體情境圖，他受訪時直言「很難畫」，而其中最困難的部分莫過於考據，除了在網路上參考相關圖片外，也需仰賴基金會提供許多資料，並與基金會執行長蔣朝根反覆溝通多次才得以確定每個細節。

杜福安（照片來源：台灣英文新聞）

杜福安表示，此次作品草圖和線稿都是經手繪後掃瞄至電腦上做細部修正，先從大安醫院雙層樓的平面設計圖著手，再進行個別空間的細部創作與配色，盼更細緻地重現將近一世紀前的空間場景。而創作出來的成品一點也不馬虎，不僅大安醫院的一磚一瓦，就連擺放在蔣渭水問診間辦公桌上的《台灣民報》字樣也清晰可見，也難怪杜福安半開玩笑地說，他畫到「眼睛快看不見了」。

「大安醫院立體情境圖」部分（照片來源：台灣英文新聞）

基金會執行長蔣朝根則表示，「大安醫院可以說是台灣民主、文化、社會運動的起源點，它具有歷史性的地位」，而大安醫院作為店屋、辦公室及住家，也是蔣渭水生前主要生活空間，「我們想要呈現它裡頭的情景，讓大家好像身歷其境」。

對於基金會近來致力出版與蔣渭水及台灣文化協會相關的漫畫與立體畫，蔣朝根表示，其目的不外乎是希望「往下紮根」，盼吸引更多年輕人了解蔣渭水的事蹟及1920年代文人志士所從事的社會與文化運動。

受邀為活動發表短講的大稻埕國際藝術節發起人周奕成表示，1921年台灣文化協會的成立，是現代「台灣人意識」的起源，他認爲，蔣渭水雖是社會運動家而不是理論家，但他對所處時代所面臨的未來有非常深遠的洞見。

周奕成（照片來源：台灣英文新聞）

周奕成觀察，1920年代不僅是藝術活動、文化運動蓬勃的年代，也是全球陷入戰爭前的平和時期，以及獨裁時代來臨前的自由歲月，因此現代人在回顧1920年代時，更應體認到民主自由、繁榮及和平皆有可能失去，「我們不能把所有的事情都認為是理所當然，今天台灣的民主自由也是有可能會消失的，如果我們沒有好好地去保護它的話，它都是有可能會消失的。」

「大安醫院立體情境圖」部分（照片來源：台灣英文新聞）