跌倒送急診　老伯骨病變竟揪出高風險轉移性攝護腺癌

【健康醫療網／記者林怡亭報導】跌倒可能與攝護腺癌有關！一名70多歲老伯因跌倒送急診，X光檢查發現骨頭病變，抽血檢查PSA數值逼近300 ng/mL（正常值3-4 ng/mL以下），進一步做病理檢查，格里森分數為最高分10分 (第5群組，屬於最高危險群組)，確診為晚期攝護腺癌，且癌細胞已轉移至頭骨、肋骨等多數骨頭。幸好，老伯聽從醫囑接受組合療法，PSA降至0.5 ng/mL，目前病況穩定。

高風險的轉移性攝護腺癌 3大指標快check！

許多人認為攝護腺癌是一種病程緩慢、溫和的癌症，餘命可能超過10年，然而，員林基督教醫院泌尿道癌小組召集人陳建廷醫師提醒，如果像前述老伯一樣，罹患的是高風險的轉移性攝護腺癌，務必及早接受正確的治療，不要迷信偏方，以免錯失治療良機，不僅骨轉移嚴重導致骨折需臥床、體力差，生活品質受到影響，就連存活期也會大打折扣。

高風險的轉移性攝護腺癌有3大指標，包括：(1)格里森分數大於等於8分、(2)骨頭轉移達3處以上、(3)內臟轉移，只要此3項指標符合2項，即符合高風險轉移性攝護腺癌的定義。

高風險型轉移性攝護腺癌 及早合併治療新趨勢

高風險性轉移性攝護腺癌的預後差，傳統採取荷爾蒙治療，又稱作「去勢療法」，但通常不到1年半就會產生抗藥性，且預後差，平均存活期僅2至3年。目前國際治療趨勢為及早採取合併療法，較常見的併用藥物有新型口服荷爾蒙藥物治療或化學治療，其中口服藥物因副作用較小、使用方便，病患接受度較高。

陳建廷醫師表示，目前新型口服荷爾蒙藥物有多種機轉，其中今年新納健保的新型口服荷爾蒙藥物「新型雄性素合成抑制劑」，可以從睪丸和腎上腺等源頭阻斷雄性激素(androgen)供給，進而抑制攝護腺癌。研究顯示，新型雄性素合成抑制劑及早併用傳統療法，可延長有效治療的時間，抗藥性延緩1年半發生，且平均存活期可達到近5年，成為臨床治療的新選擇。

攝護腺癌早期無症狀 男逾50歲定期篩檢找健康

陳建廷醫師強調，國內約1/3攝護腺癌患者初次診斷即為第4期，比例高於歐美國家，主要與缺乏定期篩檢的習慣有關。由於攝護腺癌早期無明顯症狀，因此建議50歲以上男性養成定期檢查的習慣 (若有家族史，則提前至45歲)，及早揪出癌蹤和正確治療，並且搭配衛教師等醫療團隊成員的全方位照護，有機會讓疾病獲得良好控制，保有較佳的生活品質。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47793/

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