你知道自己近視幾度嗎？ 全台竟有7成民眾不知正確度數 你知道自己近視幾度嗎？ 全台竟有7成民眾不知正確度數

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】台灣每10人就有9人近視，近視人口比例高居世界第一，近視大於500度即為高度近視，而台灣高度近視人口超過10%，為視網膜病變、青光眼、白內障等眼睛併發症的高風險族群。台灣資深眼鏡公司以問卷調查「全民視力保健習慣」顯示，超過6成民眾長期處於視線模糊甚至習以為常，診間更有患者誤把頭暈想吐當作長腦瘤，檢查後竟是眼鏡度數嚴重錯誤！眼鏡公司攜手知名眼科醫師王孟祺與楊瓊瑤驗光師，呼籲民眾掌握驗光三原則：「一年一驗光、至少30分鐘、清楚且舒適。」

8成民眾習慣視線模糊 恐使視力惡化

調查指出，近7成民眾竟不知自己的準確度數，超過半數民眾無定期驗光的習慣、甚至曾戴錯誤度數的眼鏡，顯示國人對視力保健的基本觀念有待加強。其中更有將近8成民眾對視線模糊不以為意，未積極尋求改善方法。知名眼科醫師王孟祺提醒，民眾若戴錯誤度數的眼鏡，無論過高或過低，均可能造成視線模糊，「度數只差50度不以為意，但長期下來因不自覺瞇眼的錯誤習慣，恐使視力持續惡化，度數若攀升為高度近視，可能提高眼睛病變的機率！」

長期用眼過度疲憊 容易造成度數假性增加

現代人長期使用3C產品，尤其上班族長時間盯著電腦，過度用眼造成視線模糊，錯把疲勞解讀為近視度數增加，甚至擅自調高眼鏡度數。王孟祺醫師曾收治一名38歲陳小姐，起床總感到頭暈、想吐，起初誤以為長腦瘤，急忙至神經內科就醫，醫師確認腦部沒問題，推測有可能是青光眼導致相關症狀，進而建議她前往眼科求診。檢查後才發現竟是鏡片多配了200多度，加上錯誤的散光度數導致虛驚一場。

驗光三原則 一年一次、至少30分鐘、清楚且舒適

為了避免視力模糊、度數加深、視力惡化，王孟祺醫師與楊瓊瑤驗光師建議民眾建議正確視力保健觀念，共同推廣驗光三原則：

1.一年一次：每年定期至有專業儀器設備和專業驗光人員的眼鏡行或眼科驗光

2. 每次至少30分鐘：驗光流程至少要30分鐘，包含他覺式的客觀機器驗光，以及自覺式的試戴鏡片，透過不同鏡片組合和視力觀測表確認，且試戴時應清楚且舒適，才能避免與實際度數有落差。

3.清楚且舒適：試戴時確保看遠、看近、明亮、昏暗皆清楚，且確保在眼睛肌肉充分放鬆下進行

建議民眾應建立正確視力保健觀念，避免因配戴錯誤眼鏡度數而加速視力惡化。

楊瓊瑤驗光師補充：「勿在用眼過度後去驗光，如上班一整天後，驗配時間不夠和眼睛過度疲勞均可能導致度數誤判。」

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47802/

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