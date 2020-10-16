台灣移民署自動延長外國人停留期限30日、中港澳人士比照辦理

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）考量國際疫情仍屬嚴峻，移民署宣布，針對今年3月21日(含)以前入境且目前尚未逾期停留的外國人，自動延長其在台停留期限。此外，在台合法停留且未逾停留期限的中港澳人士及在台無戶籍國民，也一併延長30天停留期限。

移民署表示，為避免國際人流移動所造成的防疫破口及降低社區防疫負荷，針對合法停留超過180日外國人，前於本年7月17日、8月14日及9月14日3度宣布自動延長30日停留期限措施，本次為第4次。

移民署進一步表示，2020年3月21日（含）以前已入境，在臺合法停留且未逾停留期限的中國、香港、澳門人士，以及在台灣無戶籍的國民，其在台停留期限得延長30日，但仍視個案審酌，且請於停留期間屆滿前離境，不需另行申請。

移民署舉例說明，可能為中港澳人士或台灣地區無戶籍國民的某甲，原本在台的合法停留效期最後1日為3月21日，首次自動延期30日，故可停留至4月20日。第2次系統再自動延期30日，故可停留至5月20日。

第3次系統再自動延期30日，故可停留至6月19日，第4次系統再自動延期30日(故可停留至7月19日)，第5次系統再自動延期30日，故可停留至8月18日。

第6次系統再自動延期30日，故可停留至9月17日，第7次系統再自動延期30日(故可停留至10月17日)，現系統第8次自動延期30日，故可停留至11月16日。