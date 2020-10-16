台灣56年來最大旱象！農委會：桃竹苗地區停灌補償金額17日起受理申辦

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）面對56年來最大旱象，農委會表示，考慮農民的辛勞，有近2萬公頃農田將實施停灌補償措施，停灌範圍位於桃竹苗部分區域，又以栽種水稻為大宗，約2萬6千3百位農民受影響，每公頃將補償14萬元，補償作業預計自17日起至26日受理農民申請，假日無休。

今（2020）年為1964年以來首次無颱風侵台，農委會自7月起，即積極辦理巡查圳路、執行精確配水、實施分區輪流灌溉、啟用備用水井等應變措施，全國31萬2千公頃計畫灌溉區域，計有29萬3千公頃農田應可度過難關，剩餘1萬9千公頃農田將實施停灌補償措施，停灌範圍位於桃竹苗部分區域，約有2萬6千3百位農民，以栽種水稻為大宗。

農委會表示，考慮農民的辛勞給予農民最大的照顧，針對停灌區域稻作每公頃補償14萬元，此補償金額涵蓋農家賺款的105%及農民生產成本，以確保農民生計，補償作業預計自17至26日期間受理農民申請，假日無休。

至於其他作物，農委會說，將依作物特性及受影響程度，於一週內完成勘查評估並公布補償措施。

農委會進一步表示，經查對或現勘無誤後，將儘速直接把補償金匯至農民帳戶。此外，為利下期耕作，農委會尊重農民對水稻植株的處理，並呼籲農友依一般收割作業，割除已無收穫價值之稻株，為下次種植預作準備。

農委會籲請停灌區內農民於公告期限內，至各管理處工作站申辦停灌補償，各管理處亦會排定時段指派專人到各水利小組受理申請，以減少農民舟車勞頓。