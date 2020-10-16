紐約台灣蘭花展連7年舉辦 疫情下療癒人心

台灣駐紐約辦事處連7年與皇后區植物園合辦台灣蘭花展。今年受疫情影響，500盆爭奇鬥豔的蘭花全數在戶外展出，散發療癒人心的力量，紐約客週末將有外出透氣的新去處。



紐約「台灣：蘭花世界」特展邁入第7屆，預定16日至18日在皇后區植物園登場。園方今天舉行記者會與開幕酒會，約500盆蝴蝶蘭、雜屬蘭等不同品種蘭花亮相，陳列在婚禮花園與遊客中心遮棚下，有別於前幾年運用室內空間擺設的做法。



皇后區植物園園長拉瑟特（Susan Lacerte）致詞時說，紐約2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻時，植物園曾關閉4個月，7月21日重新對外開放，民眾再度在園內相聚，充滿喜悅。



為配合防疫規定，園方僅開放25人同時參觀，要求訪客配戴口罩、保持6英尺（約183公分）社交距離，蘭花陳設也因此拉開距離。



駐紐約辦事處長李光章表示，疫情持續構成挑戰，但這場活動至少展現生活稍微復正常，帶給人們些許希望。



李光章說，蘭花不僅美麗，也彰顯台灣生物科技實力。台灣協助南太平洋、拉丁美洲友邦培育適合當地栽種的蘭花，恢復瀕臨消失的品種，有助全球生物多樣性發展，因此，蘭花不僅與台灣、美麗和君子特質相關，也象徵台灣援外、合作與友誼。



友邦馬紹爾駐聯合國常任代表卡布亞（Amatlain Elizabeth Kabua），聖露西亞與宏都拉斯駐紐約總領事藍德斯（Alvin J. Landers）、甘納胡帝（Jessica Canahuati Farah）都出席開幕酒會。皇后區代理區長李珍宰（Sharon Lee），紐約州眾議員金兌錫（Ron Kim）、李羅莎（Nily Rozic）也到場致詞。



開幕酒會邀請台裔音樂團體「MuseConnect跨樂」演出，並展出攝影師許振輝攝影作品，以及葉周森娣及北美粉彩畫家協會等多名台裔青年藝術家的創作。



皇后區植物園大使黃百齡表示，往年台灣蘭花展都在8月舉辦，今年因疫情延至10月且移到戶外展出，園方原本擔心天氣變化影響展覽進度，所幸天公作美，蘭花與畫作在精心安排下融合成美麗圖像，令人欣慰。