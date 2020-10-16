台灣國際錄像藝術展催眠探潛意識　首創雙展場徵件數量歷屆之最

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）台灣國際錄像藝術展首次由鳳甲美術館空總合辦，主題「阿尼瑪」從催眠作為觀影儀式為起點，邀請26組國內外藝術家創作展出，自即日起至1月17日止。

台灣國際錄像藝術展自2008年起由鳳甲美術館創辦以來，以雙年展的形式呈現，今年首度由鳳甲美術館與空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）共同舉辦，邀請到獨立策展人林怡華、C-LAB策展人游崴擔綱策展，全新委託創作26位藝術家參展，首創雙展場展出。

本屆主題「ANIMA阿尼瑪」，「anima」在拉丁文裡意指「生命」或「靈魂」，從「催眠作為一種觀影儀式」的概念為起點，不少作品涉及夢境、奇想、幻覺、潛意識，讓觀眾跳脫習以為常的觀影模式，以影像的催眠性，打開新的感官來面對影像作品。

策展人強調：「相較於一個由作品內容交織而成的主題展，ANIMA更是一個從觀者角度出發的展覽，關乎觀看的方法，圍繞著腦中的成像，以及觀影過程中如催眠帶來的出神狀態」。重點並不是消化影像中的資訊，而是通過影像帶給我們的特殊感官經驗，洞見潛藏作品背後的真正話語。

2020台灣國際錄像藝術展共收到超過700多件來自全球各地創作者的錄像作品參與，數量突破歷年紀錄。展覽場地也將橫跨鳳甲美術館與C-LAB美援大樓展演空間，以雙展場的規模及多樣的空間脈絡，帶給觀者全新的感官經驗。

「ANIMA Sessions 阿尼瑪療程」的共學課程自7月已率先起跑，橫跨展期至明年1月。以「調度真實」為主題，透過講座、工作坊、演出與不同性質的主題導覽，從意識與機器兩層面，探索超越視覺經驗的影像，以及影像與幻覺之間的模糊界線。藉以突破展覽靜態的框架，引入更多的公眾參與及知識交流。

兩個展場除了呈現共計20件錄像裝置、動態影像作品之外，自12月8日起，另有6部作品也將以「放映單元」的形式，在C-LAB中正堂展演空間進行固定場次播映。

展期｜2020.10.16–2021.01.17

地點｜鳳甲美術館、空總台灣當代文化實驗場C-LAB