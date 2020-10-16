台灣國際醫療展登場 展現MIT跨域整合力與防疫產業鍊

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2020年「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」15日起在台北南港展覽2館盛大展出，並聚焦「防疫產業生態系」及「智慧醫療」。外貿協會董事長黃志芳表示，這次的展覽聚集了台灣頂尖生醫業者，展示診斷試劑、疫苗藥品的研發成果，以及智慧防疫相關解決方案，完全展現台灣業者跨域整合力。

外貿協會董事長黃志芳還說，今年增設線上虛擬展(Medical Taiwan Virtual)，吸引台灣默克、3M、Covestro等國際知名大廠展出，展示超過400件專業醫療產品與服務，並舉辦「視訊採購洽談會」、「買主線上看展(Buyer’s Live Tour)」、「線上論壇」等線上活動，使業者獲得全方位的產品資訊。

衛福部食藥署副署長陳惠芳強調，醫療器材是重要的防疫物資，台灣在這次戰疫下從口罩進口國變成全球第二大生產國，防疫用醫療器材可以自產進而外銷，食藥署持續精進上市前把關與上市後監控，確保醫材的安全、效能與品質，並加強生醫與科技研究，以提升產業動能，升級台灣醫療產業鏈。

經濟部主任秘書陳怡鈴表示，在「六大核心戰略產業」中的生物及醫療科技產業亦是經濟發展核心議題，經濟部工業局在這次會展籌組「跨領域智慧防疫專館」，主題橫跨「過去」、「現在」、「未來」三大防疫時間點，可一睹邊境防疫、智慧防疫、國際援助及疫苗研發成果。

△工業局「跨域智慧防疫館」開幕大合照。(照片來源：珮庭整合傳播顧問提供)

工業者強調，在後疫情時代，智慧與遠距診療及智慧健康管理扮演重要角色。「跨域智慧防疫館」專館設計非常具有特色，透過情境式及系統化的體驗展館設計結合廠商產品的展示，不僅能讓參觀者快速了解在不同階段將使用的醫療照護服務，展館中各研發單位展示的各種遠距診療及監測系統與VR體驗設備更充分展現台灣堅強的科技防疫實力。

這次展館更特別設置Linebot雙向互動式收集體驗，參觀民眾可以將有興趣的展覽資訊透過手機收集下來，除了方便隨時查看，在展覽期間於「跨域智慧防疫館」收集展項超過12個展項資訊，還可兌換主辦單位準備的精美贈品。而透過參觀者對展項資訊的收集回饋，也將成為未來產業發展的重要參考依據。

△外貿協會黃志芳董事長(中)及經濟部陳怡鈴主任秘書(右1) 參觀「跨域智慧防疫館」廠商展示設備。(照片來源：珮庭整合傳播顧問提供)

貿協表示，智慧醫療的趨勢發展帶動跨域合作新風潮，展覽期間舉辦「新創賦能，跨界共創醫療新未來」及「後疫情時代給臺灣的醫療新機會」兩場產業論壇，邀請到行政院政委唐鳳、前副總統陳建仁及台北醫學大學、工研院、中衛、佳世達、緯創等產官學研代表發表專題演說，共同探討跨界醫療及後疫情時代的挑戰與機會。

2020年「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」自10月15-17日在台北南港展覽2館盛大展出，今年聚焦「防疫產業生態系」及「智慧醫療」，共計202家廠商、430個攤位參展。詳細資訊請至官網查詢。

實體展：https://www.medicaltaiwan.com.tw/

虛擬展：https://virtual.medicaltaiwan.com.tw/