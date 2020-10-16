香港光華新聞文化中心慶祝「台灣月」　港台11組設計師多元創作大比拚

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)光華新聞中心「2020 台灣月」開幕活動推出展覽《為文化設計：台港文化設計展》，由香港平面設計師毛灼然（Javin Mo）及新媒體藝術家林欣傑（Keith Lam）擔任雙策展人，邀請11組台港設計師展出，自即日起至11月1日止。

展覽《為文化設計：台港文化設計展》以視覺溝通為切入點，探索兩地設計師如何用視覺設計語言服務藝文機構，展品包括視覺形象、海報、出版物及動態影像等，呈現方式也特別以「檔案紀錄」（Archive），將平時能隨意拿走翻閱的小冊子，展示在特製的紙盒之內，變成不可觸摸的展品。

毛灼然表示，雖然文化展覽的焦點在內容上，但為展覽推廣設計也很有趣，希望藉此機會可以讓觀眾多留心一點，再加上此次參展的設計師都相當年輕，設計風格多元，而且多用雙語設計，反應面向國際的發展。



展覽現場(圖/主辦單位)

林欣傑強調，從為藝文活動設計也可看到該地方的文化政策，甚至是作為整體社會認識的切入點，因為藝術文化活動的文宣也確實是一種設計美學，反應社會對於美學的重視。他也觀察到，台灣年輕設計師更有機會參與公共部門的設計，但在香港少有年輕、甚至是本地的設計師參與，反而從非政府機構及獨立藝術組織合作。

相較於台灣，香港一直是商業和實用為主，藝文設計也著重在視覺溝通的重要性，毛灼然分享，在風格上，簡明的視覺傳達一直是香港的風格，反觀台灣設計師作品看重「意象」的視覺表達，設計風格比較多元也有一定的實驗性。而從為文化設計來看，香港設計師大多選擇與小型藝文機構合作、尤其與獨立藝術家或策展人合作，相對公務藝術部門的繁複程序，對設計師而言確實有比較多創作自由度。

參展設計師及工作室有來自的台灣的張溥輝、ONE.1O Society、洋葱設計、O.OO Design & Risograph ROOM 及白輻射影像，以及來自香港的 Good Morning Design、Hello~.、MAJO DESIGN、Pengguin、studiowmw 及明日設計事務所。



展覽現場(圖/主辦單位)

甫獲得日本2020國際級設計大獎「Good Design Award」的浪漫台三線藝術季，以全新藝術美學創作向世界分享客家文化。由白輻射影像製作的「客家慢 SlowTime」以影像詩的手法，揭示了客家日常緩慢的人情浪漫。此外，同時由白輻射影像操刀的台北燈節、台南月津港燈節形象影片等，巧妙的捕捉地方燈會地方文化特色與人情記憶，以年輕新穎的方式呈現。

操刀電視和廣播金鐘獎主視覺設計的O.OO Design & Risograph ROOM，由兩位台灣平面設計師組組成，在2019年為臺北市立美術館創作的「24/7 空間計畫」是一個極實驗性的主視覺設計，透過大量的平面視覺符號與字體設計，構築空間的想像；他們也為台灣設計研究院的「不只是圖書館」操刀 2019 年度票券，透過書籤來創造書中的新風景。

香港國際攝影節（HKIPF）策劃的 2018 年國際攝影節主視覺形象由 studiowmw 設計，以極簡單的平面色塊結合參展的攝影作品，建立了全新的視覺形象系統美學，打破了機構多年來的舊有風格。studiowmw 近年也為香港話劇劇團及香港舞蹈團設計活動推廣視覺形象，也引來不少迴響。

位於西營盤的長春社文化古蹟資源中心近年舉辦不少與社區文化有關的展覽，前後分別策劃過「井蓋展」(2018) 與「水展」(2020)，2019年特別策劃的「米展」主視覺設計由另一參展設計工作室 Pengguin 負責，以米袋物料印製展覽海報，把生活文化融入平面及展覽設計，讓觀眾參與其中，展覽非常成功，連紀念品也是讓人想收藏拿回家的精美設計。



展覽現場(圖/主辦單位)



展覽現場(圖/主辦單位)