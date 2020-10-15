陸委會：台灣人赴中國 2016年至今仍48失聯

大陸委員會發言人邱垂正今天表示，2016年至2019年，赴中國失聯台人仍有48件還未能確認行蹤，部分可能是未能與陳情人取得聯繫，目前這些案件正在逐一盤點。

中共官媒央視近期炒作「台諜案」，邱垂正今天在陸委會例行記者會，面對媒體提問時表示，中共接二連三對從事兩岸交流人士，以所謂「破獲間諜」名義，濫捕並編造子虛烏有、羅織入罪的劇情，一再惡意政治炒作，刻意破壞兩岸關係與正常學術交流。

邱垂正表示，陸委會譴責北京當局，企圖干擾台灣社會，恫嚇台灣人民的粗劣行徑，並嚴正警告對岸，應立即停止這種惡劣操作，同時提醒民眾，參與兩岸交流將出現潛在風險。

媒體詢及海峽交流基金會去年曾公布數據，指自2016年5月20日以來，海基會共受理149件國人在中國失聯陳情案，其中有67件至今無法取得具體行蹤訊息。

邱垂正對此說明，目前這些案件正在逐一盤點，其中101件已確認台灣民眾行蹤，有些人已返台，或已知其關押處所及案件進度；另外還有48件則還未能確認，有可能是失聯或未能與陳情人取得聯繫，現有的案件是如此。

至於遭對岸指控為「台諜」的李孟居等人，邱垂正也表示，陸委會將保護個案的安全跟尊重家屬意願，盡力提供協助。目前政府相關機關均與家屬保持聯繫，並掌握案件發展狀況，提供法律諮詢等協助，未來家屬如有提出赴陸申請探視的請求，政府也一定會提供必要的協處。