淘寶台灣關站 業者：電商大多有C2C平台估不影響

屢被質疑有中資背景的淘寶台灣進入台灣市場不到一年，卻宣布將停止營運。產業人士分析，C2C平台仍有一定需求、不會消失，若購物體驗做的不好，消費者可能不會再給機會，未來品牌信賴度會變得更重要。

經營淘寶台灣的克雷達台灣分公司今天發布聲明表示，考量市場環境仍存在諸多不確定因素，將在12月31日晚間23時59分後，停止台灣營運，淘寶台灣從今天上午11時起關閉平台下單等功能。其他大型電商業者包括PChome網路家庭等皆低調不願評論。

經營C2C（消費者對消費者）業務為主的淘寶台灣去年10月在台灣上線，透過品牌授權給克雷達台灣分公司經營，上線後3週內註冊會員數突破50萬人，到去年底已突破200萬人。除了雙11或618等大型檔期之外，淘寶台灣每月業績至少月增15%，屬於健康的成長表現。

淘寶台灣平台上的台灣本地商家占比近9成，其他主要來自馬來西亞等東南亞地區，淘寶台灣平台關閉後，受影響的可能多為台灣商家。

業界人士分析，新業者加入往往會帶動台灣電商發展，當初蝦皮、淘寶進來台灣，對產業都是好事。對C2C（消費者對消費者）賣家而言，不管本土或外資背景的電商業者都有經營C2C平台，不會因為少了一個平台而受到太大影響。

對買家來說，除了價格考量，也會注重電商的品牌信賴感，畢竟比價很容易，但平台的購物服務流程能否取得消費者信賴，才是更重要的因素。

產業人士認為，C2C單純提供平台，讓賣家與買家交易，在品質上較難把關，反觀B2C（企業對消費者）和B2B2C（企業對企業對消費者）業務要把關品質相對容易。不過，B2C平台上架商品需要投入很多人力，成本自然會高於C2C平台；B2C平台的品項雖然比較五花八門，但是要找到好的供應商提供商品，要有穩定品質。

該名產業人士觀察，消費者如果要買高單價商品，還是會往B2C或B2B2C平台去找。如果要買比較難找或品牌忠誠度較低的商品，才會考慮C2C平台。因此C2C平台還是有一定市場和需求存在，且營運成本相對較低，應該不會消失。

創業家兄弟公關部總監黃偉東表示，現在大家越來越習慣到電商平台買東西，從生活用品、服飾到食品都有，當大家對電商的依賴性越來越高，品牌信賴度就變得更重要。

黃偉東提醒，無論本土或境外電商，重點還是服務品質和購物體驗夠不夠好，不管什麼背景，做不好的自然會被淘汰，甚至消費者可能有一次找不到想要的商品之後，就不會再給第二次機會。

資策會產業情報研究所（MIC）調查顯示，網友愛用的開店平台前5名為蝦皮商城（占54.8%）、PChome商店街（占31%）、Yahoo超級商城（占27%）、露天拍賣（占24.5%）與Yahoo拍賣（占22.8%）。

調查發現，網友最愛用的B2C前5名為蝦皮24hr（占42.3%）、momo購物網（占38.9%）、PChome24h（占37.9%）、Yahoo購物中心（占32.1%）與創業家兄弟（占14.3%）。

資深產業分析師張筱祺表示，要爭取最大化消費客群，業者除了持續提供多元商品選擇，優化物流效率、補貨速度與使用者介面功能，更須抓緊疫情帶動的網購商機。