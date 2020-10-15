誠品行旅｜2020台北國際旅展即將盛大展開

旅遊界年度最大盛事2020台北國際旅展即將於10/30-11/2於南港展覽館一館隆重登場，至2020年已三度蟬連《富比士旅遊指南》推薦的eslite hotel誠品行旅，將以更精采的優惠內容回饋長期支持的旅人朋友，充滿台灣在地人文精神的eslite hotel誠品行旅，也特別將早期傳統紅磚建築工藝微型帶入展覽場域，為展區注入獨樹一格的書卷文藝氣息。(誠品行旅│南港展覽館一館1F│攤位編號：I1814 )。

eslite hotel誠品行旅今年以餐券為主打，集結The Chapter Café及In Between之間餐廳深受旅人鍾愛的三款經典美饌，祭出旅展最低48折的現場優惠，並以單張餐券銷售方式讓旅人享用美食更具彈性，不受人數限制。首推每張售價僅990元的超人氣熱銷The Chapter Café「無國界饗樂單人套餐券」(原價1,870元，53折)，可任選精彩海陸風味主餐，盡享從容愜意的饗樂食光，一次購足10張更享旅展限定48折超值優惠；備受美食饕客推崇的In Between之間餐廳則推出老饕經典首選「稻香美國肋眼牛排單人套餐券」，每張1,700元的獨家回饋(原價2,970元，57折)以及「波士頓活龍蝦單人套餐券」每張2,000元的旅展優惠價(原價3,300元，6折)。

今年展場獨家限定的滿額回饋將首開先例，提供更多重的禮遇款待，除了當日單筆消費滿4,500元贈送人氣不墜的誠品極選「炙燒和牛頰牛肉麵」乙組之外(價值350元/限量200組)，任選10張In Between之間餐廳餐券，即贈雅緻客房住宿券乙張(價值20,196元/限量50組)，讓旅人大啖美食之際，亦能輕鬆優雅Check-in城市最美後花園。同時誠品行旅亦擴大回饋規模，特別串連於2020年全新上線的誠品人會員制度，凡誠品金卡或黑卡會員於旅展現場消費滿萬，立即加贈The Chapter Café「無國界饗樂單人套餐券」乙張，以更優質的會員服務與專屬禮遇，讓旅人可在展場中愉悅的滿載而歸！

此外，線上旅展也提前自10/16至11/15於官網開放搶先購，每年皆造成搶購風潮的The Chapter Café「無國界饗樂單人套餐券」此次更推出線上獨家限時優惠，每張僅要940元即能輕鬆購入(原價1,870元，5折)，相較旅展現場享有更低的優惠折數，同時也降低套裝張數門檻，一次購買4張即可享有3,600元的超值優惠(原價7,480元，48折)，讓未能親臨展場的旅人饕客在家也能享有超值回饋，並可即買即用，即刻訂位搶先體驗美好食光！

2020台北國際旅展將自10/30-11/2於南港展覽館一館展開盛大展開，eslite hotel誠品行旅位於攤位I1814，以滿載的款待心意，誠摯歡邀請老饕、旅人們前往旅展現場一同共襄盛舉，線上旅展提前於10/16展開預購，詳細資訊請洽誠品行旅官方網站(www.eslitehotel.com)查詢。

The Chapter Café 無國界饗樂單人套餐券｜一次購買10張可享48折超值優惠

一樓The Chapter Café不僅為旅人提供全天候的餐食，也以愜意的氛圍與無國界料理，成為旅人們聚餐同樂的熱門地點。The Chapter Café旅展期間推出無國界饗樂晚間套餐券，每張原價1,870元，旅展期間最低優惠每張990元(53折)，可享用帶著陽光般爽朗味覺的「傳統凱撒沙拉」或「蔚藍尼斯海岸沙拉」、每日主廚特製例湯，主菜則提供四款海陸任選，包括肉食饕客的經典美味「燒烤美國肋眼⽜排紅酒醬汁」，飽含肉汁與散發誘人香氣的油脂，搭佐揉合牛骨汁、迷迭香與紅酒的醬汁，風味細緻輕甜，優雅灌溉旅人入秋食慾；洋溢著海潮鮮味的「西班牙番紅花海鮮飯」則選用義大利米飯與西班牙番紅花以繁複工序釋出迷人香氣及橙黃色彩，匯聚新鮮干貝、鮮蝦、透抽、淡菜經拌煮後送進爐烤，使米飯吸附完整海味精華，為一道風味馥郁的異國美饌。

讓人吮指回味的「香料戰斧豬排」，特別選用肉質細嫩的西班牙伊比利戰斧豬，抹上去腥提香的美式香料粉醃製24小時入味，沾染芬芳香草氣息後，再將其燒烤上色，呈現軟嫩多汁的絕妙口感，勾勒出精采的秋日風光；充滿海洋原始鮮味的「龍蝦乾辣椒番茄淡奶油義大利麵」，選用口感Q彈鮮嫩的龍蝦為味覺主角，將蒜末與乾辣椒爆香龍蝦肉後，與番茄、魚高湯、鮮奶油與九層塔共奏為香氣馥郁的醬汁，麵條亦飽滿吸收醬汁精華底韻，邀請旅人品嚐來自大自然的美好恩惠；餐後則有人氣熱銷款甜點「大理石乳酪蛋糕」或「經典奧培拉」可供選擇，一次購買10張更可享有48折超值優惠，每組原價18,700元，旅展期間最低限時優惠每組9,000元，為適合呼朋引伴歡聚饗樂的最佳首選。

In Between之間餐廳系列餐券｜海陸午晚套餐最低57折優惠

以乾/濕式熟成牛排與在地食材創作義法料理的In Between之間餐廳，推出2款頂級海陸午晚套餐，盡享精緻主餐、前菜、湯品及主廚盤飾甜點。今年主打老饕必嚐的熱門商品稻香美國肋眼牛排午/晚套餐券，每客原價2,970元，旅展期間最低限時優惠每張1,700元(57折)，可享受口感豐腴多汁、帶有稻米芬芳的美國肋眼牛排10oz，選用在地的風乾稻穗作為燒材，減少過往使用橡木、桃木、龍眼木而造成樹木的損耗，同時提倡再生利用的環保概念，將稻穗平鋪於放入牛排的鑄鐵鍋底，並點火煙燻30秒至1分鐘，隨後以推車進行桌邊服務，在味覺之間增添一抹充滿台灣味的迷人風景。

愛好鮮美海味的食客可選擇波士頓活龍蝦午/晚間套餐券，每客原價3,300元，旅展提供限時優惠每張2,000元(6折)，可享每隻重達600公克的波士頓活龍蝦1隻，肉質肥美緊實彈牙，邀請旅人們盡情大快朵頤，搭配可遙望都市邊際線的動人美景，佐上歐美澳各國精緻美酒，享受一頓充滿人文風雅的饗味食光。

強勢有感回饋│消費滿額即贈人氣牛肉麵禮盒及雅緻客房住宿券

除精采的優惠內容外，eslite hotel誠品行旅亦將年終慶滿額贈思維導入台北國際旅展，特別於展場推出「滿額限定回饋」活動。當日單筆消費滿4,500元即贈送老饕必嚐的誠品極選「炙燒和牛頰牛肉麵」常溫禮盒乙盒(價值350元/活動期間限量200組)，其延伸自The Chapter Café餐廳備受旅人好評的人氣經典料理，選用澳洲和牛最精華軟嫩又富含膠質的臉頰肉，以炙燒手法帶出誘人香氣，再經大量蔬菜、牛骨與嚴選香料細滷慢熬的繁複工序，淬鍊出華麗豐美的精采味覺，以跳脫傳統紅燒牛肉麵的嶄新樣貌呈現於眾人面前。

另外現場任選十張In Between之間餐廳餐券，立即贈送「雅緻客房住宿券」乙張(價值20,196元/限量50組)，每房皆含The Chapter Café晨光早餐、The Lounge大廳書坊迎賓茶食及健身房恣意暢用等禮遇，亦可盡情瀏覽大廳書坊The Lounge五千冊大型書牆，踏出飯店即是環抱自然綠意的松山文創園區，無論在生態池畔散步或漫行於松菸建築群，都能獨享都市叢林裡難得的寧靜，邀請旅人在此從容展開放鬆心靈的藝文旅程！

串連誠品人會員機制│滿萬加碼贈The Chapter Café無國界饗樂單人套餐券

誠品積極整合虛實服務打造「閱讀與生活的全通路平台」，9月起推出全新「誠品人APP」和全新會員制度，提供更專屬會員的個人化服務。誠品行旅為同步回饋長久支持的誠品粉絲朋友，旅展期間特別串連全新誠品人會員機制，推出「誠品人滿萬再加碼」優惠活動，凡誠品金卡或黑卡會員於旅展現場當日單筆消費滿10,000元即可獲得加碼禮「The Chapter Café無國界饗樂單人套餐券」乙張(價值1,870元/限量100組)，讓誠品的獨家款待更貼近理想生活，歡迎會員輕鬆悠遊各個通路，共同在日常中創造幸福感，開啟跨界遊閱新視野！

延伸文藝設計風格｜傳統紅磚工藝深入展覽場域

eslite hotel誠品行旅為一處體現台灣人文之美，與能靜心感受在地生活之所在，運用場域與美食為內蘊，將「人文、藝術、創意、生活」呈現於空間與料理之中，其中具有台灣傳統建築意象的紅磚更為二樓In Between之間餐廳增添人文況味，由世界砌磚冠軍粘錦成帶領學生團隊運用7700塊紅磚與4種花紋工法，打造22面多層次的獨特磚牆，為傳統與現代作出完美結合，成為一處深具代表性的空間。

誠品行旅本次亦特別將此概念微型帶入2020年台北國際旅展，由Amosdeco Studio 墨花創意工作室使用CAD/CAM系統進行紅磚的精密模擬，運用多達8320塊的小木片，經過二次的手工打磨、表面以無毒水性環保漆人工上色，最後以乾式工法層層堆砌，完成栩栩如生的2080塊仿磚，細膩的傳遞在地風土的溫暖與感動，為展場注入文藝氣息與濃厚的台灣味。