台北新板希爾頓酒店 ITF台北國際旅展優惠曝光

台北國際旅展ITF即將於這個月底，10月30日至11月2日於南港展覽館一樓舉行，攤位編碼I1314的台北新板希爾頓酒店釋出絕對的超值好康，回饋給舊雨新知，優惠最高可享25折。今年獲取亞太金獎名店與名菜點獎項的「青雅」中餐廳，推出經典搶手「嫣紅鵝6人合菜餐券」，原價超過 9,000元，此次旅展現場打出優惠價6,023元，還加贈逸廊英式下午茶雙人券1張。

熱門的西式自助式餐廳「悅・市集」推出平日餐券，原價1,078元，單張就可享優惠862元，一次買足10張，贈送青雅中餐廳港式點心吃到飽乙張(市值1,078元)。現場另售有假日餐券的滿額優惠，10張10,380元，加贈嫣紅鵝6人合菜餐券乙張(市值9,306元)。位於酒店一樓的大廳酒吧「逸廊」推出英式下午茶雙人餐券，單張購買1,020元，一套購買10張，加贈單瓶紅酒券乙張，相當於7折的優惠。

另外，送禮自用兩相宜的「餐廳現金券」，每套10張不單售，單張面額1,000元，買10送3，再加贈輕乳酪蛋糕(六吋)乙個。回應國旅旅客需求，不必出國仍然可以享受國際酒店的頂級服務，希爾頓平日雙人住宿券3,500元、親子(三床)房4,500元，相當原價的25折。無法親臨ITF國際旅展現場的貴賓，也可參考希爾頓線上旅展開賣自即日起至10/29日止，詳情可洽詢專線(02)2958-3770。

ITF國際旅展 台北新板希爾頓餐飲優惠:

專案 優惠期限 優惠 逸 廊 SociAbility 販售期間 2020-10-30 到 2020-11-02(ITF攤位現場銷售) 優惠期限

2020-10-30 到 2021-10-31 1/英式下午茶雙人餐券 單張1,020元 2/英式下午茶雙人餐券 套組 10 張 優惠價 10,200 元 贈 單瓶紅酒券乙張 註：贈券使用期限: 109-10-30至110-04-30。 悅・市集 Market Flavor 販售期間 2020-10-30 到 2020-11-02(ITF攤位現場銷售) 優惠期限

2020-10-30 到 2021-10-31 1/平日餐券 單張862元 2/平日餐券 套組 10 張 優惠價 8,620 元 贈 青雅中餐廳港式點心吃到飽乙張 2/假日餐券 單張1,038元 假日餐券 套組10張 優惠價 10,380 元 贈 青雅嫣紅鵝合餐券乙張

註：贈券使用期限: 109-10-30至110-04-30。 青雅 中餐廳 販售期間 2020-10-30 到 2020-11-02(ITF攤位現場銷售) 優惠期限

2020-10-30 到 2021-10-31 1/青雅嫣紅鵝合餐券乙張 (6人合菜) 贈 逸廊下午茶雙人券乙張 優惠價 6,023 元 註：贈券使用期限109-10-30至110-04-30。 餐飲現金券 販售期間 2020-10-30 到 2020-11-02(ITF攤位現場銷售) 優惠期限

2020-10-30 到 2021-10-31 1/餐廳現金券 套組 10 張 優惠價 10,000 元 贈 輕乳酪蛋糕(六吋) 乙張 及 餐廳1,000元抵用券 3張 註：贈券使用期限: 109-10-30至110-04-30。

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