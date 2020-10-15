捷絲旅宜蘭礁溪館推出「彎徑山林趣」

時序入秋，Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館邀請旅人們享受秋高氣爽的好氛圍，拐個彎，走入自然綠世界，沉浸水鳥樂園，獲得大自然能量。即日起至12月29日推出「彎徑山林趣」優惠住房專案，攜手宜蘭療癒系生態景點「勝洋水草休閒農場」合作贈送入園門票，可親近可愛水中植物及豐富水鳥，入住免費贈送台灣天然香草品牌「香草集Just Herb」的香茅防護噴霧組，貼心為從事戶外活動的旅人，溫和有效健康隱形防護。

10月份周末假日更加碼贈送迎賓禮，客房內備妥日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」與食品界資優生「Kenji健司」聯合推出的「辻利抹茶沖泡飲」隨手包，伴隨您清新出遊。「彎徑山林趣」優惠住房專案兩天一夜兩人同行，每人只要1,700元起，10月底前官網訂房安心旅遊及振興三倍券皆適用，加購高鐵車票8折優惠，詳情請上官網(https://www.justsleep.com.tw )查詢，或電洽訂房專線：02-7735-5005。

此次與捷絲旅宜蘭礁溪館「彎徑山林趣」秋季住房專案合作的「勝洋水草休閒農場」占地5公頃，為宜蘭當地多年推廣生態知名景點，園區內有高達400多種原生水生植物及豐富水鳥棲息，有著會呼吸的綠世界美名，來到這裡旅客不僅可近距離觀賞動植物，並透過生態導覽員進行詳細物種介紹，更加了解生態知識，讓大自然走入生活中。餐廳更運用園區裡生長的水草等天然食材入菜，兼具健康美味。

此外，農場內充滿適合全家大小拍照遊玩熱點，不論划竹筏、釣魚、小魚兒咬腳皮，結合宜蘭多雨氣候最新IG美拍景點彩虹傘廊道，都是記錄遊程的美好回憶。

捷絲旅宜蘭礁溪館為保護旅人們在從事戶外活動時不受蚊蟲叮咬，「彎徑山林趣」秋季住房專案特別贈送房客台灣天然香草品牌「香草集」的香茅防護噴霧組，輕輕噴灑在肌膚上，清爽不粘膩的香茅植萃氣味，形成自然草本的隱形防護罩。此次特別加贈入住兩天一夜的旅客「拈花惹草」DIY體驗，在微涼的秋風中，製作專屬於自己的押花書籤，保留花草生長芬芳，留下旅行的美麗時光。

呼應大自然旅遊，捷絲旅宜蘭礁溪館更在10月份的周末假日加碼迎賓禮，客房內提供由日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」與食品界資優生「Kenji健司」聯合推出的「辻利抹茶沖泡飲」隨手包，方便外出攜帶，熱水沖泡即可，茶香渾厚尾韻回甘，清新抹茶調和香濃奶香，伴隨旅人們綠色出遊，隨時隨地享受醇厚的抹茶飲品。