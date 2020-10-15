台灣男歌手陳昇新專輯全裸上陣　竟然為了這件事槓上媒體

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)陳昇15日一次宣告兩個好消息，最新專輯《末日遺緒》的問世，及《起風了》跨年演唱會照常舉行，陳昇說，「末日之後，一切重新開始，所以起風了」。

雖然疫情肆虐，陳昇依舊持續創作，推出最新專輯《末日遺緒》，藍色的專輯封面上可見裸體的陳昇，是他實現自己亂許下的生日願望，專輯名稱中的「末日」先前曾被外界誤解，聯想為昇哥的最後一張專輯，今日記者會上陳昇表示，「末日」（Final）之意取自歌劇戲曲大終章的前一篇，「此末日不是真的末日，更不是最後一日」，讓昇粉不禁鬆了口氣。

陳昇表示，50歲時亂許下60歲要拍寫真集的生日願望，在製作這張專輯封面時，為了省錢撈出以前「華人公寓」時期的舊照片並加以後製，現在看到自己的裸體依舊覺得「很噁心，還不太習慣」！

說到裸體，將滿62歲但體態依舊保持良好的陳昇分享，他每天一定要運動，很怕自己身上有「老人臭」，並開玩笑的說，先前新聞上看到媒體稱60歲的人為「老翁」，感到很不以為然，甚至夜深人靜時會感到難過！他接著對在場的所有媒體疾呼，最好全世界都稱6旬壯年跟7旬歐巴」，9旬了才可以稱老翁！

相較於專輯《末日遺緒》的灰暗，《起風了》演唱會想帶給大家更歡樂的感覺，起名也如同隨性的昇哥，來自有次和弟弟在外騎車，陳昇正在煩惱如何替演唱會取名，剛好來了一陣風，弟弟遙望著遠方並說「起風了」！陳昇說，「末日之後，一切重新開始，所以起風了」，就此拍案。

陳昇透露，先前疫情嚴重時，曾考慮過要轉行當藝術家，從小他也曾發願要作畫，現在終於要實現了！他的首次個人畫展將於11月底台北登場，主題圍繞在這次專輯的歌名。

《起風了 Breezin'》陳昇2021 跨年演唱會，將於10/18(日)早上10點於年代售票系統全面開賣，10/15(四) 下午15點至晚上23點開放ＭyMusic 黑鑽VIP 優先預購 (僅限年代售票網站購票)。專輯《末日遺緒》則於10/16 (五) 數位上架，10/30實體發行。