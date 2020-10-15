台灣立榮飛東沙軍方包機遭香港要求返航　飛航界人士：共軍恐在軍演

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立榮航空一架執行高雄飛往東沙的軍包任務班機於今（15）日上午遭香港飛航情報區拒絕進入，民航局航管人員只被告知飛經區域有危險活動，但追問危險何時解除，則未獲回應。

綜合媒體報導，立榮航空ATR72-600型軍包機上午9時5分自高雄小港機場起飛，但是在進入香港飛航情報區時，經香港航管單位告知飛經區域2萬6000呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入，立榮航空於9時44分左右調頭，10時22分降落小港機場。

民航局說，香港飛航情報區未事先發布飛航公告，民航局已提醒對方，未來應依國際慣例發布飛航公告，以免影響航班規劃作業。

飛航服務總台區管中心追問香港航管單位，危險何時可解除，但對方一直未回應。

中央社引述民航局飛航服務總台說法，東沙島位在香港飛航情報區範圍，以往都是在台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點前約20浬到30浬，由台北航管單位通知香港航管單位有飛機要飛過去，上午則在交接點前50浬到60浬，香港航管單位就通知立榮航班，即將進入的區域2萬6000呎以下有危險活動。

中時新聞網報導，飛航界人士表示，該架航班清楚被告知在26,000呎以下有活動，我方人員研判，所謂的「相關活動」應該是共軍在附近海域進行軍演，才禁止所有航空器進入。