「 X你們這些不戴罩的！」 德國柏林防疫宣導廣告超狂

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）新冠肺炎（或稱中國武漢肺炎）疫情在歐洲再度抬頭，確診病例數及重症數攀高，各國政府再出招防堵疫情，這當中也少不了「配戴口罩」的政府文宣，而德國柏林的一份文宣影像卻超乎尋常，引來CNN等國際媒體報導，影像可能讓人有點不舒服，卻也道出許多德國人心聲。

一張看似攝於超市的照片中，主角是一位白髮蒼蒼，戴上時尚漂亮印花口罩的時尚老婦人，她舉起左手，比起中指，這樣一個違和的畫面，卻是道出嚴重疫情下廣大人們的心聲： X你們這些不戴罩的！我們遵守防疫規則，但就是有你們這種貪圖方便或理由藉口一堆的人不戴罩，增加自己及別人染疫風險，危害他人健康。



（翻攝自推特）

這則廣告是9月推出，張貼在公共運輸場合，已獲得許多回響及分享，推特上可看到許多標籤#mittelfinger #stinkefinger #Coronapandemie的推文。廣告預計明（2021）年 3 月下架。另外還有其它諷刺「認為戴口罩是妨害自由」人士的文宣廣告，而為了讓操著不同語言的德國住民也能看得懂這些廣告，還提供英文、土耳其語、和阿拉伯語版本的文宣廣告。

比中指廣告的創意發想單位是「來柏林（Visit Berlin）」旅遊推廣處。發言人克莉絲汀（Christian Tänzler）告訴CNN，這樣的設計就是要吸引路人眼球、關注、以及反思。

德國首都柏林有購物及公共運輸場合強制戴口罩的防疫規定。

「大多數的柏林人遵守防疫規則戴罩，但就是有一小群人不願配合，這些害群之馬陷乖乖遵守規則的人於染病風險中，尤其是抵抗力弱的長者及其它族群。我們想要藉此讓大家正視問題。」

克莉絲汀說道，他們很不想教條式地告訴人們該怎麼做，這些政府都做了，他們只想要觀眾注意正視它。「如果你覺得這個比中指老婦的廣告有點過火，那你們要有心理準備，我們接下來可能還會推出這樣的文宣廣告。」

截至台北時間15日出稿前，德國新冠肺炎確診累計人數為344,487人，死亡人數近萬為9,716人。14日德國聯邦疾病管制預防機構「羅伯特科赫研究所」公布單日新增確診人數破新高達6,638人，情況嚴峻，令民眾不安。隨著情況惡化，政府已考慮實施宵禁。