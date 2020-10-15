10月限定美「蠔」無限 慕軒飯店GUSTOSO餐廳推 SUNDAY大餐日

慕軒飯店日前舉辦生蠔自助吧活動，座位火速被預訂一空，令不少饕客扼腕。為此，館內GUSTOSO義大利餐廳規劃將於10月18日、25日連續兩個週日晚間18:30-21:00，為詢問聲不斷的食客特別加開『SUNDAY大餐日』活動，餐點包含肥美生蠔三吃、現切爐烤牛排、新鮮海蝦淡菜、牛小排薄片現沖熱湯等二三十道精緻料理自助Buffet，再加上義大利BOTTEGA氣泡酒、紅白葡萄酒和現拉生啤酒無限暢飲，大人每位1,199元+10%、小孩(12歲以下)每位599元+10%，輕鬆大啖「尚青」美食無極限！

來自澎湖純淨海域所蘊育的帶殼生蠔，每顆新鮮飽滿，口感鮮甜滑嫩，高蛋白低脂肪、富含多種營養素。這次活動不但無限量供應，更能盡享三種不同風味：第一吃「生食」嚐大海原始鮮美，第二吃「起司焗烤」享炙燒後香濃綿密，第三吃「清蒸」品清新甘甜滋味，最適合週末夜晚大口品嚐，以生蠔食補隔日上班活力。詳情及訂位請來電洽詢02-7726-9099

黑色萬聖派對 專屬調酒暢飲只要499元

此外，為迎接10月萬聖節，慕軒飯店1樓URBAN331威士忌酒吧自即日起至10月31日每週四晚間19:00-23:00推出「10月萬聖暢飲派對」活動，享精選調酒2小時暢飲只要599元+10%，提供經典長島冰茶(Long Island)、女巫檸檬酒(Strega–Limoncello)，及滋味酸甜傑克南瓜燈(Jack’ O Lantern)、酒水鮮紅如血的吸血鬼之吻(Vampire Kiss Martini)等多款萬聖節特調。穿著萬聖裝扮或橘色服飾的貴賓，更可立刻減免100元，每位享優惠價499元+10%，趕緊相約好友一同準備扮裝，來場令人難忘的萬聖節狂歡趴踢！訂位電話02-7726-9090