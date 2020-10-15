首度與台灣故宮合作 新北創客季攜40校學子大玩創意

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市今年首度與故宮合作並結合跨局處資源，於10月至12月辦理系列活動，本次創客季與40所創客學校合作，新北市長侯友宜與國立故宮博物院黃永泰副院長親自體驗多項創客作品，大讚新北學子創意無限。

新北市政府表示，今年除規劃小漾時光區，更與故宮博物院合作，以「新北上河圖創客市集」呈現石器時代以來的歷史軌跡及未來世界，別具教育意義。

新北市長侯友宜表示，新北創客季展現40所創客學校的心血結晶，今年以「新北創客好友節」為主題，不僅是學生，所有家庭也能一起做創客，推廣「1個idea、2人一起動手做、三五好友齊分享」的理念，邀請大家一同體驗創客精神。

他也期待透過孩子們從小動手做創客，發揮創意、想像力與執行力，讓創客精神在新北校園裡萌芽，培育更多優秀人才。

今年的新北創客季首創與故宮、新北各博物館、工具圖書館合辦「新北上河圖創客市集」，以食、衣、住、行、育、樂六大主題區展現學生創客作品，開放所有民眾來闖關。同時舉行「RUN！新北Maker上河圖競賽」，讓各校透過跨領域課程發揮創客精神，進行遊行及競賽等趣味活動。

另外，為將創客精神發揚光大，新北市府將於10月31日及12月19日舉行「家庭創客日Family Maker Day」活動，由28所創客社群學校設計以萬聖節及聖誕節為主題的親子創客體驗課程，預計開放800組親子參加。

新北市政府表示，創客季活動期間，故宮X小漾MAKER號將至偏鄉巡迴推廣故宮文物及創客教學資源，讓偏鄉師生體驗動手做創客。