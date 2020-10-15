透過城市輕旅行收藏公共藝術名單 即日起3條新北公共藝術輕旅探索路線開放報名

公共藝術是新北市的收藏品，散佈在車站，捷運、 市府大樓、市民廣場、學校甚至大漢溪畔， 最好的方式就是透過慢步輕旅來探索及收藏公共藝術的美感。 新北市文化局推出「公共藝術輕旅行」系列活動，首推3條建議路線 -板橋府中線、鶯歌三峽線及三重蘆洲線， 並由深耕於公共藝術領域的專家學者和長於創作的藝術家領隊， 透過慢步走讀、捷運走乘的方式感受新北城市意象。 其中板橋府中線，從環狀線板橋站出發，探索與倫敦、 巴黎接軌的車站公共藝術， 並帶領民眾觀察採集城市色彩所帶來的視覺感受。此外， 參與民眾現場可取得公共藝術小地圖。本次活動3條路線，共3梯次 即日起開始報名。

新北市文化局龔雅雯局長說欣賞藝術品不是只有美術館或博物館， 在任何時間都可以透過漫步走讀，發掘城市中隨處可見的公共藝術。 本次優先推出的3條輕旅路線，分別是板橋府中、 鶯歌三峽及三重蘆洲等路線， 加上周邊步行可到的距離共有近百件公共藝術可探索收藏。 路線中值得收藏的是環狀線板橋站丹尼爾•布倫的《思映之間》， 他的作品同時在世界知名的倫敦地鐵圖騰漢廳路站及巴黎皇家公園廣 場看到，讓新北的公共藝術跟國際接軌。 此外在新北藝術重鎮鶯歌三峽地區，除了2022年預定落成的新北 美術館外，陶博館、 三鶯之心及台北大學等都可說是大型公共藝術園區。 希望透過公共藝術輕旅行的帶動， 讓城市藝術與美學融入民眾日常休閒與生活。

本次活動三條路線，分別為10月18日板橋府中線， 將由褚瑞基老師帶領民眾認識從環狀線板橋站國際大師丹尼爾•布倫 《思映之間》到板橋車站內近20件的公共藝術作品。10月24日 三重蘆洲線由藝術家黃沛瀅帶領， 從捷運蘆洲站內美國著名光雕藝術家雷•金的作品《舞之羽》， 搭乘捷運到徐匯中學站的《回憶蘆洲---蘆荻泛月》， 沿途經過碧華布街，再到碧華國小《依於仁游於藝》。10月31日 鶯歌三峽線再由褚瑞基老師領隊，從台北大學12件公共藝術作品出 發，途中經過美國國家設計獎得主塞爾吉奧•佩萊羅尼等的作品， 還可以到鶯歌陶瓷博物館來場陶藝創作。每場活動以20個人為限， 報名要快！邀請身邊的你跟我們一起透過慢步輕旅來探索公共藝術。 報名資訊請洽「新北市文化局」及「板橋435藝文特區」 臉書專頁。

照片來源：新北市政府文化局提供