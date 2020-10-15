新北青農力專案輔導 坪林新農李璧筠打造傳統茶葉新包裝

每年的10月15日是「國際農村婦女日」， 農村婦女除了負擔繁重的農務勞動，也為家庭盡心盡力的付出， 隨著時代演進，從事農耕不再只是男性的專利，農業局提供「 新北青農力計畫」對於有意願從事農業的女青農及新農進行相關資源 協助，讓女青農及新農們能善用女性特質，發展出更有活力， 更具創造力的農業。

今年度獲選「新北青農力計畫」的坪林區新農李璧筠， 與夫婿王成意共同經營鬍鬚茶園，茶園位於坪林北宜公路34公里處 ，已在地經營多年，是許多「茶饕客」的口袋名單， 鬍鬚茶園以產製文山包種茶聞名， 從清末民初在文山坪林地區開始種茶，至今已有百年歷史， 是坪林在地的代表品牌。

李璧筠表示，「鬍鬚茶園」現有品牌正面臨傳承與世代銜接的問題， 規劃利用多元化的行銷方式，讓鬍鬚茶園能夠永續經營， 並重建品牌形象，重新挖掘自家茶園歷史文化與價值，本次透過「 新北青農力計畫」設計品牌LOGO及規劃產品包裝，品牌LOGO 透過鬍鬚茶園園主的個人特徵結合自然茶山給予人們溫暖意象， 也傳達茶園主人熱情、奉獻鄉里的精神；產品包裝以4兩及半斤小包 裝呈現，設計理念以坪林茶山、溪流與茶園做呼應， 以暖色橘紅與翡翠水庫湖水綠的鮮明色調來吸引新世代的消費族群。 李璧筠表示，隨著家中父母年歲日漸增加，加上人力資源短缺， 希望下一代子女能回家傳承，很感謝農業局計畫協助，藉此將「 鬍鬚茶園」形象包裝質感提升， 讓家中子女能對自家品牌更有認同感，成為新一代青農， 將百年茶園持續經營，讓更多人認識坪林鬍鬚茶園。

農業局長李玟表示，婦女一直是農村家庭與社會最重要的力量， 農業局作為新北農友最強力的後盾，推出「新北青農力計畫」， 從生產、銷售通路到包裝行銷，規劃一站式服務措施， 並協助整合地方農業與都會地區資源，將資源效益最大化， 帶動當地產業的發展，就是要讓青年農民及新進農民能無後顧之憂， 全力產出最優質的產品，歡迎各位朋友多多支持新北女性農友，為「 新北青農女力」加油!