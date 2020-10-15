中華電信雲端服務再升級 正式成為Google Cloud Platform 經銷商夥伴

中華電信於10/15宣布，正式取得Google Cloud Platform 經銷商夥伴資格，成為同時取得Google Cloud Platform 經銷商夥伴資格與Google Cloud Partner Interconnect合作夥伴； 未來中華電信將提供台灣企業Google Cloud 整體解決方案，在企業與Google Cloud 之間透過Cloud Interconnect 提供安全且穩定的雲端服務。

中華電信表示要成為Google Cloud Platform 的經銷商夥伴，必須具備全面及深入的Google Cloud 專業知識，因此本公司運用自身的核心能力積極培養Google Cloud服務所需的技術人才，經過Google 嚴謹的審核認證後，正式成為Google Cloud 認證最具技術實力的合作夥伴。Google Cloud Platform 雲端服務，包含運算(computing)、儲存空間( storage)、虛擬機器(VM)遷移、資料分析、 機器學習等多項產品，中華電信並提供多層級安全基礎架構、 顧問式服務及專業技術支援，企業更可進一步結合Google Cloud Partner Interconnect 應用服務，以連結到全球的Google Cloud 平台，企業客戶可透過中華電信獲得低成本、 高效率的資料傳輸接取服務，是企業客戶最理想的選擇。

在現今企業轉型發展中，上雲是協助企業成功轉型的重要關鍵策略， 藉由網際網路和雲端運算， 省去實體資料中心的建置及前期所需投入的大量成本， 讓企業的開發流程可以更加靈活； 而中華電信不僅能提供穩定且值得信賴的網路連線， 更能提供企業完整可靠的Google Cloud解決方案，例如虛擬機器(VM)遷移以及混合雲解決方 案，成為協助企業上雲的最佳後盾。中華電信身為台灣電信產業領導 品牌，長期致力於提供台灣及大中華區企業，提供最快速、 最穩定的資通訊服務，在取得Google Cloud Platform 經銷商夥伴的身份後，中華電信也將持續深耕台灣、接軌國際， 以協助企業轉型發展，成為企業及產業不可或缺的最佳夥伴。

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