（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）總統大選前各憑本事爆料影響選情，似乎沒有一國例外。隨著美國大選倒數只剩三周，紐約郵報爆出民主黨候選人拜登與其子的「通烏門」醜聞，遭推特與臉書認定為假新聞，阻止該新聞轉發，激起川普保守陣營不滿，也引發了社群網站應扮演何種角色的論戰。

衛報報導，推特史無前例採取行動，禁止用戶分享紐約郵報（New York Post）該篇批評拜登（Joe Biden）的報導與照片，理由是文章缺乏證據。臉書也限制用戶點開連結，同樣是援引打擊假消息之規範。

報導指，川普個人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）接獲一家電腦維修店主的爆料，指該店從拜登之子杭特（Hunter Biden）2019年4月送修的筆電中，取得了2015年4月間的電郵。

根據爆料內容，郵件來自烏克蘭能源公司Burisma的一名董事會顧問，對方致信杭特，感謝在他的牽線下，得以赴華府與其父親拜登會面。報導隱射，時任美國副總統的拜登，向烏克蘭政府施壓，解雇一名正調查Burisma的檢察官。杭特更打著父親的名號，得以進入該公司董事會，每月領取5萬美元的高薪。

此一爆料直接打臉拜登聲稱從未介入兒子海外事業的說詞，若為真，勢必衝擊其信譽，對選情投下震撼彈。

紐約郵報不滿推特與臉書大動作設限，在社論中批其已失去社群媒體應有之格調，成了拜登的宣傳機器。甚至連非保守派人士都不認同此舉，認為這反而坐實了右翼對社交網站審查特定內容的指控。

不過，也有部分人士對紐約郵報的爆炸性披露有所質疑，指朱利安尼本身就有捏造新聞的不良紀錄，也曾對拜登與烏克蘭議題胡亂指控。

美國大選前放奧步？紐約郵報爆料衝擊拜登選情 推特臉書禁轉發惹議