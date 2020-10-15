2020新北創客季開跑 首度與故宮合作並跨局處辦理5大活動

「新北創客季」今(109)年首度與故宮合作並跨局處集結資源，於10至12月辦理5大系列活動，今(15)日於市府辦理「2020新北創客季開幕儀式」，侯友宜市長、國立故宮博物院黃永泰副院長及學生共同啟動小漾時光機為創客季開跑，並體驗主題活動，大玩AI機器人及小漾IG動態貼圖等，讚賞新北學校師生創客作品創意無限。

首波活動小漾時光機主題展亦於今(15)日開展，展期11天，為教育局首度跟勞工局合作，以「時光穿越」為概念發想，分為「史前時期」、「歷史文明」以及「未來世界」3大主題展區，展出40校創客社群學校跨領域創意作品及成果，如安康高中AI機器人，可以利用攝影鏡頭拍攝挑戰者打出的飛盤球，再經由程式運算球的行進路徑後，機器人即可做出防守或反擊的動作。另外瑞芳高工結合機械設計及雷切製作投石機及地方特色天燈，屈尺國小以清明上河圖為主題製作的咕咕鐘等各校作品也非常吸睛。除作品展示外，現場還設計以小漾為主題的IG動態貼圖及AR，讓現場民眾可以體驗新興科技，在粉絲頁按讚打卡還可抽神秘小禮物等，處處有驚喜。

本次也首創家庭創客日Family Maker Day活動，在10月31日及12月19日，由本市計28所創客社群學校以萬聖節及聖誕節為主題設計75場次親子創客體驗課程，預計開放近800組親子參加；10月至12月故宮X小漾MAKER號偏鄉巡迴，將故宮文物及創客教學資源推廣至偏遠學校，讓偏鄉師生體驗動手做創客，將巡迴偏鄉學校計15校。

接著11月6日至11月7日，首創與故宮、新北各博物館、工具圖書館辦理大型之新北上河圖創客市集，以清明上河圖為發想，介紹該朝代商業、手工業、民俗、建築、交通工具等詳實形象，分為食衣住行育樂六大主題區展現學生創客作品並開放民眾闖關，同天還舉辦RUN！新北Maker上河圖競賽，以清明上河圖的交通工具為主題，讓各校透過跨領域課程發揮創客精神，進行遊行活動及搬運競賽等趣味活動。本次也補助學校帶學生到故宮參與創客市集，期盼帶給新北的孩子與市民們更多元、創意的學習資源，擴大國際及全國市民參與度。系列活動資訊可上「新北創客漾」粉絲專頁查詢。

侯友宜市長表示，新北以打造「新北自造城」為目標，已陸續成立7間「自造教育及科技中心」及40所創客社群學校，秉持「校校有創客」精神推動創客課程、師培及營隊。今年首次與故宮合作，並跨局處整合教育局、文化局、勞工局資源，擴大辦理新北創客季，以「新北創客好友節」為主題，呼籲「1個idea、2人一起動手做、三五好友齊分享」的理念，希望讓所有市民一起來體驗「想得出來，就做得出來」之創客精神，另一方面挖掘孩子對創客的興趣，培養學生動手實作、解決問題與設計思考，成為可以用創意解決問題的跨域人才。