台灣兩廳院從「洗手」推動藝術共融　攜亞洲「對世界最好」企業綠藤生機大改造

兩廳院總監劉怡汝(左)及綠藤生機執行長鄭涵睿宣告，兩廳院場館洗手乳將更有機更天然（圖/台灣英文新聞） 兩廳院總監劉怡汝(左)及綠藤生機執行長鄭涵睿宣告，兩廳院場館洗手乳將更有機更天然（圖/台灣英文新聞）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)小細節大學問！國家兩廳院今(15)日宣布和綠藤生機合作，場館內將全面使用無香洗沐產品，造福對氣味易過敏的觀眾，也讓表演藝術場館與環境都更加共融。

今日適逢世界衛生組織（WHO）明訂的「世界洗手日」（Global Handwashing Day），兩廳院正式宣布，場館觀演及公共空間的洗手間，都將全面更換使用98.6%天然來源成分的綠藤生機無香洗沐產品，其為適合孕婦及嬰兒的沐浴露，希望從小地方著手保護環境，並思考能如何替地球再盡一份心力，選在這天公告此消息更別具意義。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「共融」的意義在於替對方想，像是場館增設托育服務、性別友善廁所、「輕鬆自在場」節目等，在執行的過程中，知道不少人會因為對特定的聲音、光線或味道敏感，而對人群卻步，兩廳院開始檢視，每年近70萬名觀眾走進兩廳院，和大家最近距離接觸的設施，包含洗手間在內，是否都能達到友善的標準。

劉怡汝透露，而因為疫情的關係，洗手這件事特別受到重視。雖然可以直接請清潔公司更換無味洗手乳，但這樣只是把事情做了，而不是把事做好，找上綠藤生機的時候，雙方理念相同所以一拍即合，相信共融是可以從最細微的地方開始做起。

綠藤生機為亞洲唯一連續四年蟬聯「對世界最好」大獎的B型企業，執行長鄭涵睿說明，企業已創辦十週年，透過天然有機產品希望讓大家有更好的生活，也讓消費者在日常生活中學習。和過去合作模式不同，通常都是他們主動找企業合作，這次則是被兩廳院找上，即便只是「洗手」，都可以思考自身、別人、以及大環境的需求，因為生活存在許多細節跟可能性，希望這次合作帶給大家思考的空間。



兩廳院場館洗手乳更換使用綠藤生機沐浴露(圖/台灣英文新聞)