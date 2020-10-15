大小熊貓傻傻分不清楚？台北市立動物園揭秘小貓熊的「趨同演化」

（台灣英文新聞/ 綜合報導）許多民眾以為小貓熊（Red panda）是大貓熊（Giant panda）的寶寶。但其實是因為趨同演化，2者在生態習性上出現許多相類似之處，是屬於完全不同的物種。今年年初科學家在《Science Advances》期刊發表，小貓熊根據基因分析顯示，可能有兩個不一樣的種。

台北市立動物園表示，根據演化及分類的研究，顯示小貓熊和大貓熊在演化上並非系出同門，而是為了適應環境所衍生的「趨同演化」，在生態習性上出現頗多相似之處。

舉例來說，大貓熊和小貓熊前掌都有六指，特化的腕骨形成第六指（或稱偽拇指），長在腕上的第六指，增加了抓握竹枝的功能。

長在腕上的第六指，增加了抓握竹枝的功能（圖/ 台北市立動物園）

肛門腺則是用來劃定地盤的工具，下次看到大、小貓熊在「擦屁股」，就知道牠們正在標記領域，當然現在由媽媽照顧、走路都不太穩的「圓寶」，還不會也不需要標示領域，大部分的時間都是在睡覺，一眠大一寸。

大貓熊和小貓熊雖然有相似處，但也有很多差異，樹棲的小貓熊有長尾巴保持平衡，別名紅貓熊、火狐狸，毛髮是咖啡色系，跟浣熊較有親緣關係；黑白色系的大貓熊較常在地面活動，尾巴很短，牠們跟熊科動物的親源關係較為接近。

2月26日中國研究團隊在《Science Advances》期刊發表文章，根據基因分析顯示，分布在四川、雲南、緬甸的「中華小熊貓」，和另一種臉部毛色偏白、尾巴環狀條紋較不明顯、主要分布在喜馬拉雅山、西藏、尼泊爾、印度和不丹的「喜瑪拉雅小熊貓」，彼此之間有著明顯的遺傳差異，其實是兩個不一樣的種，但在國際自然保護聯盟(IUCN)及瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(CITES)上，目前還是維持同一種小貓熊Ailurus fulgens。

小貓熊曾一度遍佈歐亞，現在只侷限在青康藏高原南部及東南部 2200公尺到4800公尺高度，被列為「瀕危」等級的小熊貓野外族群數量可能不到1萬隻，長期以來許多人都認為小貓熊只有一種，如果這麼小的族群量真的再分為兩個物種，族群危機的程度就更令人擔憂。

小貓熊曾一度遍佈歐亞，現在只侷限在青康藏高原南部及東南部 2200公尺到4800公尺高度（圖/ 台北市立動物園）